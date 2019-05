Alfaro reconoce "presión fuerte" en el IJCF, pero descarta crisis

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, descartó una eventual crisis por la acumulación de cuerpos de personas sin identificar y sin inhumar en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Lo anterior, después de que este martes la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) advirtió que, con más de 400 cadáveres almacenados en esas instalaciones, se podría caer en una contingencia similar a la de 2018, cuando acumularon más cadáveres de su capacidad y usaron indebidamente cajas refrigeradas de tráiler.

"No sé con base en qué se presenten las cifras de la Comisión, lo que yo les puedo decir es que todas las semanas platicamos en las mesas de seguridad con el coordinador del gabinete, tiene un corte actualizado semanalmente y no tenemos un problema, sí una presión fuerte que nos debe llevar a resolver a fondo la problemática de Ciencias Forenses y en este momento no estamos en riesgo de una crisis, ni mucho menos la que se vivió en el sexenio anterior".

El gobernador anticipó que apenas revisan la recomendación 10/2019 que les envió ayer la CEDHJ, donde se plantea en general que se repiten prácticas y vicios tanto en la Fiscalía del Estado como en el IJCF en cuando a las personas sin identificar.

"La voy a revisar con calma, apenas la recibimos ayer, pero sí, en mi historial de trabajo en gobiernos todas las recomendaciones que han emitido las hemos acatado, sean del tipo que sean, pero primero tengo que leerla con calma". Alfaro espera además un reporte del IJCF para poder emitir una respuesta.

LS