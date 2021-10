En su tercer informe en materia de seguridad, el gobernador de Jalisco presumió una baja en los delitos patrimoniales, los cuales, ha asegurado, son responsabilidad directa de las autoridades locales y “son los que más afectan a los bienes de las personas”.

Se trata del robo a vehículo particular, robo a negocio, robo a persona, a casa habitación, a bancos, a cuentahabiente, robo de motocicleta y de vehículo de carga pesada, que en su mayoría (86.9%) se cometen en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

En general, estos delitos, dijo, pasaron de 67 mil 085 de octubre de 2017 a septiembre de 2018, a 35 mil 310 de octubre 2020 a septiembre 2021, lo cual representa una disminución del 47.4 por ciento.

En materia de robos, señaló, se han emitido dos mil 291 mandatos judiciales, se ha judicializado a 14 mil 177 personas, se ha vinculado a cuatro mil 049 y otras mil 274 han recibido una sentencia.

Esta disminución, resaltó, ha permitido que la percepción sobre la seguridad como principal preocupación de las y los jaliscienses mejorara, pasando de 73.3% en 2020 a 58.5% este año, de acuerdo con estadísticas de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del INEGI.

En cuanto a homicidios dolosos, estos pasaron de dos mil 070 de octubre de 2017 a septiembre de 2018, a dos mil 109 en el periodo 2020-2021, ante lo cual el gobernador aseguró que no hay una escalada de violencia significativa en el Estado sino que “se mantiene estable”, pese a que no se aprecie una disminución, y reiteró que la mayoría de los homicidios están relacionados con el crimen organizado (alrededor del 80%).

"Se ha hablado de repuntes, incrementos, hasta de crisis. La realidad es que aunque hay a quien no le gusta el argumento de decir que es un tema que está vinculado fundamentalmente con la delincuencia organizada, la evidencia muestra que así es. 80% de los casos de homicidio doloso, según la evaluación que tiene el Gobierno de Jalisco, tienen alguna relación con la venta, consumo o tráfico de drogas”, aseguró el mandatario.

Entre los puntos que dijo, sustentan lo señalado, se encuentran los homicidios en los que hay heridas de bala, encobijados, embolsados, homicidios múltiples, “descuartizados” o mensajes, aunque aseguró que ya se trabaja en una estrategia en conjunto con el Ejército mexicano para establecer las estadísticas.

“Si esto no es delincuencia organizada, si alguien que llegue, le dé un balazo a alguien sin robarle nada, no es un asunto que tenga que ver con algo extraño, me parece que entonces tendríamos un problema de conceptos que no podríamos resolver”, añadió el gobernador.

Repuntan hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas en Jalisco

En cuanto al número de víctimas localizadas en fosas clandestinas, el cual también ha incrementado, el mandatario aseguró que esto ocurre así porque las autoridades “sí están buscando a las personas desaparecidas” pues en la pasada administración “no se buscaba a nadie”, además señaló que, mientras en octubre de 2017 a septiembre de 2018 se localizaron solo a 64 víctimas, en el mismo periodo a 2020 se encontró a 490, mientras que en septiembre de este 2021 se ha localizado a 466.

“Por eso este resultado, aunque lastime como dato, para nosotros será algo en lo que seguiremos trabajando, no importa que suba la estadística en víctimas de fosas, lo que vamos a hacer es buscar a las personas que nos faltan”, manifestó.

En cuanto a la estadística de la incidencia delictiva en general, señaló el gobernador que gracias “a las diversas estrategias establecidas en materia de seguridad” se ha logrado llevar al Estado por debajo de la media nacional respecto de la tasa de delitos, es decir, los ilícitos cometidos por cada 100 mil habitantes. Mientras que la media es de mil 180.6, mientras que la incidencia por tasa en Jalisco es de mil 129 ilícitos.

Disminución en robos

Comparación octubre 2017-septiembre 2018 y oct 2020-septiembre 2021

-Robo de vehículo:

De 20 mil 054 a nueve mil 588 (-52.1%)

-Robo a negocio:

De 17 mil 481 a ocho mil 204 (-53%)

-Robo a persona:

De 15 mil 802 a ocho mil 601 (-45.5%)

-Robo a casa habitación

De ocho mil 688 a cuatro mil 118 (-52.6%)

-Robo de vehículo de carga pesada

De 789 a 369 (-53.2%)

GC