Alfaro culpa a Federación por dejar crecer impago a maestros

“El dinero no se los debe el Gobierno del Estado, el problema es que en la federación han dejado ese asunto crecer y han dejado a muchos maestros del sistema federal sin tener pago simplemente como reconocimiento a su trabajo”, declaró el gobernador Enrique Alfaro.

Este lunes, seis mil 700 escuelas adscritas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 16, realizaron un paro cívico por retrasos de hasta un año en el pago a los docentes.

Aunque el pasado sábado Adrián Delgado, vocero del SNTE, indicó que de los 12 mil educadores que había por pagar en diciembre de 2018 faltan poco más de dos mil, e incluso a algunos se les depositó durante la madrugada de ese día.

Ante ello, durante su gira de trabajo por el municipio de Pihuamo, Alfaro aseguró que, aunque no depende de él o del gobierno estatal, hará lo posible por resolverlo.

“Me comprometo a seguir empujando el tema. No hay necesidad de la confrontación. En Jalisco hay diálogo con todas las fuerzas y expresiones políticas”, señaló.

Luego del recorte presupuestal de la federación, Alfaro pide “respeto para Jalisco”

Luego de que se diera a conocer que para el ejercicio 2020 Jalisco sufrirá otro recorte presupuestal, el gobernador subrayó que, aunque no está peleado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sí pide respeto para el Estado.

“Nosotros lo que pedimos es respeto para Jalisco y sus municipios. Queremos trabajar con el Presidente. Yo quiero ayudarle a López Obrador a transformar a México, a aportar nuestro granito de arena desde aquí, pero lo menos que podemos hacer es pedir un trato presupuestal justo”, indicó.

Agregó que el tema no es de partidos y colores, pues ni los municipios que comparten partido político con la presidencia han tenido presupuesto.

“Yo no tengo pleito con el Presidente López Obrador, pero lo que sí me toca a mi es exigirle que no nos quite el dinero que le corresponde a nuestro Estado y nuestros municipios, eso no se vale. Defender el dinero de Jalisco es mi responsabilidad”, expresó.

