Alfaro busca resolver conflicto con ejidatarios antes de ampliación del aeropuerto

Antes de hacer planes para impulsar al Aeropuerto de Guadalajara, como el número uno para los vuelos de carga, se debe resolver el conflicto por la tenencia de los terrenos con los ejidatarios de El Zapote y atender el conflicto jurídico que se arrastra desde hace años; sostuvo el Gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que esta semana dialogará con los ejidatarios para tocar el tema.

También espera tener acercamiento con los representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico para trazar la agenda de trabajo para los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

“Después de esas dos reuniones, creo estaremos en condiciones de plantearle una reunión al Presidente de la República para decirle en dónde estamos parados, porque hoy lo único que he escuchado hasta el momento es que el tema del ejido es bronca del Gobierno Federal, pero es bronca de todos. El que debe pagar es el gobierno federal, pero tenemos que ver cómo resolvemos ese problema”, precisó.

Destacó que, pese a todas sus limitaciones, la terminal aérea de Guadalajara es un bastión fundamental del transporte de carga en el país.

Alfaro Ramírez subrayó que otro de los asuntos a revisar es la posibilidad de que la Base Aérea en Zapopan pueda ser una alternativa para descongestionar el Aeropuerto Miguel Hidalgo.

Sin información de L3

A un mes de que asuma el cargo, el gobernador electo, Enrique Alfaro, señaló que no ha recibido información sobre los avances y pendientes de la construcción de la Línea Tres del Tren Eléctrico Urbano; advirtió que no recibirá la obra sin tener los informes completos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha proporcionado.

“El gobierno de Jalisco, que encabezaré a partir del seis de diciembre, no va a recibir nada que no esté en condiciones de ser recibido, y segundo cuando asumamos nuestra responsabilidad pediremos se nos entregue una información detallada de las condiciones en las que nos van a dejar las obras”, comentó.

Añadió que ha realizado dos visitas informales a estaciones, dijo que vio una obra que no está en condiciones de terminarse en el corto plazo, por lo que es muy probable que todo el proceso de recepción de la obra le toque a su administración.

