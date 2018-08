Alfaro anuncia una próxima reunión con Javier Jiménez Espriú

La comunicación con quienes formarán parte del próximo gobierno federal es fluida y hay acercamiento con algunos de los que serán secretarios para empezar hablar de proyectos, afirmó el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, descartó que el tema de los coordinadores estatales haya generado un ambiente de confrontación con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador; dijo que espera en los próximos días poder reunirse con el tabasqueño.

"Esa historia de que no vamos a poder hacer nada sin pedirle permiso a alguien es un absurdo y no va a suceder, en los siguientes días, estoy seguro, podré platicar con el presidente electo"

El próximo titular del Poder Ejecutivo estatal adelantó que en dos semanas tendrá una reunión con Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, para dialogar sobre la línea cuatro del tren eléctrico a Tlajomulco y la rehabilitación de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. Refirió que también tendrá acercamiento con el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

"Esa historia de que no vamos a poder hacer nada sin pedirle permiso a alguien es un absurdo y no va a suceder, en los siguientes días, estoy seguro, podré platicar con el presidente electo. No vamos a generar bajo ninguna circunstancia un ambiente de confrontación con Andrés Manuel López Obrador, al contrario, con Andrés vamos a hacer una agenda de trabajo para ayudarle a sacar adelante a este país y que él nos ayude a sacar a adelante a Jalisco. Nuestro estado no va a tener intermediarios", aseveró Alfaro.

Comentó que ya ha tenido encuentros con Alfonso Romo Garza, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, con Víctor Villalobos y Alfonso Durazo próximos secretarios de agricultura y seguridad respectivamente.



De visita en Puerto Vallarta, Alfaro Ramírez informó que junto con el gobernador de Nayarit trabajarán para consolidar el área metropolitana interestatal Vallarta-Bahía de Banderas para que consiga atraer más recursos del fondo metropolitano. Reiteró la intención de concretar proyectos de infraestructura en el centro turístico como el libramiento a Costa Alegre, las avenidas Las Flores, Los Poetas y el entronque vial de Las Juntas. Además de obras para abasto de agua

Descarta cacería de brujas

Acabar con los aviadores, compactar la estructura administrativa y hacerla más eficiente, son los objetivos de la reorganización de las dependencias estatales, reiteró Enrique Alfaro Ramírez, gobernador electo, llamó a quienes forman parte de esa estructura a estar tranquilos porque no habrá cacería de brujas, pero advirtió que sí impulsarán muchos cambios.

"Vamos a ajustar salarios, vamos a hacer una reorganización que permita tener una estructura más eficiente", comentó Alfaro; al referirse a casos como el del Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (Seapal).

Insistió en que hasta que esté definida la reorganización de la administración estatal se formalizarán las designaciones del equipo que lo acompañará en su gabinete.