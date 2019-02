Alfaro anuncia regulación de producción de berries

Si bien la producción de berries en el estado, como la fresa, zarzamora y arándano, ha aumentado en los últimos años, su crecimiento ha implicado daños medioambientales pues los productores han comenzado a deforestar la Sierra Sur de Jalisco para cultivarlos.

"El tema de las berries ya está en un proceso de regulación, ya no vamos a permitir que cada quien haga lo que se le antoje, va a haber orden"

Además, estos cultivos demandan grandes cantidades de agua. Derivado de esto, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que ya se halla en proceso la regulación de estos productos, expuso durante su visita a la comunidad de Juanacatlán, en Tapalpa.

"No podemos seguir deforestando la sierra porque entonces no vamos a tener nada y el agua, los recursos hídricos, entonces el tema de las berries ya está en un proceso de regulación, ya no vamos a permitir que cada quien haga lo que se le antoje, va a haber orden, va a haber reglas".



En su gira de trabajo por la Región Lagunas, Alfaro informó que se planean obras en caminos para conectar Tapalpa con poblaciones locales como Ferrería de Tula, Juanacatlán y La Frontera.

También se concluirá una escuela primaria, se rehabilitará el centro de salud y se destinarán 2.5 millones de pesos para la red de agua potable.

JM