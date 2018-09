Alfaro adelanta cambios a modelo policial en el estado

Tras reiterar su condena por el asesinato de policías de Guadalajara y Zapopan, el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, sostuvo que no se dejarán amedrentar, dijo que trabaja en el planteamiento de los cambios que tendrá la estrategia de seguridad a partir del primer día de su administración y mandar el mensaje a la delincuencia organizada de que habrá firmeza y un combate directo.



Sostuvo que, aunque no se trata de repartir culpas, sí debe cambiar el papel de la Fiscalía General para que no siga como un simple testigo de lo que está pasando con la violencia en la ciudad.



"Estamos viviendo un momento crítico, es un problema muy complejo. Tengo perfectamente claro que la seguridad es el tema más importante en la agenda pública que nos tocará asumir a partir del seis de diciembre. Estamos preparándonos para hacerlo de manera correcta, hoy por lo pronto lo que tengo que decir es mi dolor por la familia de los policías abatidos", comentó.



El próximo mandatario estatal reiteró que impulsará un modelo policíaco mixto, con la consolidación de la policía metropolitana para la capital del estado y su área metropolitana; en el resto de los ayuntamientos el gobierno estatal asumiría las funciones de seguridad pública donde los gobiernos municipales lo soliciten. Además de seguir con la evaluación de las corporaciones de seguridad municipales. Explicó que están terminando de definir las iniciativas de reforma para que se aplique este modelo y el regreso de la Secretaría de Seguridad estatal.





Añadió que esta en la etapa de evaluación de los perfiles a los que asignará las responsabilidades en materia de seguridad; replanteando temas, haciendo un ejercicio de autocrítica, definiendo los aspectos de competencia y corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno.





Alfaro explicó que en la reunión que sostuvo hace unos días con Alfonso Durazo Montaño, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Federal, se detalló que será en un mes y medio cuando la próxima administración federal presente su propuesta completa en materia de seguridad. Apoyó el planteamiento del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que el ejército y la marina se mantengan en las calles para el combate a la delincuencia.



Sobre el proceso de transición con la administración estatal saliente dijo que apenas va iniciando, tras la instalación de la primera mesa de trabajo, refirió que en unos días se podría formalizar quien estará al frente de algunas áreas en específico para que los trabajos de transición entren en una segunda etapa. Comentó que los primeros puestos del próximo gabinete en áreas como educación y salud se podrían anunciar la próxima semana.



Cordial, primer acercamiento con AMLO



El primer acercamiento con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue amable y abierto, señaló Enrique Alfaro, próximo gobernador del estado, dijo confiar en que la confrontación y diferencias de campaña quedaron en el pasado. Reiteró que espera tener una buena relación con la próxima administración federal



Agregó que la próxima semana tendrá nuevas reuniones con integrantes del gabinete para tocar temas de presupuesto y proyectos como la línea cuatro del tren eléctrico



Respecto al planteamiento de usar las Villas Panamericanas para albergar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dijo apoya que se analice la posibilidad siempre que se revise todo el tema legal y se tenga un plan maestro en materia ambiental para cuidar la zona de El Bajío.





Alfaro Ramírez comentó que, aunque sí fue invitado a Palacio Nacional al mensaje con motivo del sexto informe del presidente Enrique Peña Nieto, no asistió por recomendación médica tras la operación en su rodilla.

LS