El Gobierno de Jalisco no aplicará multas por no verificar los vehículos. “Es un proyecto que tiene todavía que ajustarse en varios frentes. No hay multas hasta que no funcione de manera completa e integral todo nuestro sistema”, confirma el gobernador. Se pretendía multar a partir de julio.

Se tenía proyectado que, al cierre del año pasado, se tuvieran 60 líneas de verificación en operación, pero el Gobierno de Jalisco falló y solamente hay 42.

“Estamos revisando varios temas relacionados con la verificación. Vamos a analizar lo que nos mandó el Congreso (de Jalisco), vamos a seguir afinando cosas y vamos a corregir lo que sea necesario”, agregó el gobernador.

El pronunciamiento es un cambio de postura de la administración estatal, pues hace unos días el jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez, y la coordinadora de gestión del territorio, Patricia Martínez, descartaron que fuera haber una prórroga en la aplicación de sanciones por no verificar, ante la falta de líneas de verificación y negaron saturación en los centros.

