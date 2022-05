Verificación vehicular: Congreso de Jalisco pide posponer multas por no verificar

Para solicitar al gobierno estatal que aplace la aplicación de las multas por no cumplir con la verificación, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó un exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, al que le piden postergar la fecha de entrada en vigor de las infracciones, que está programado comiencen en el segundo semestre del año.

El acuerdo plantea que la penalización cobre vigencia hasta que exista la capacidad suficiente para cubrir la demanda de solicitudes y verificentros en todas las regiones del Estado.

El coordinador de la bancada del PRI, Hugo Contreras Zepeda, defendió su propuesta con el argumento de que el aplazamiento de las infracciones no afectaría los ingresos estatales, pues el cobro de las multas no está presupuestado. Aseveró que ocho de cada diez conductores estarían en riesgo de ser multados por no verificar a tiempo porque no hay la capacidad suficiente para que acudan a realizar el trámite.

El diputado de Morena, Oscar Vázquez Llamas, consideró que el gobierno estatal fue el primero en incumplir por no tener operando las líneas de verificación necesarias, sostuvo que aplicar las multas es anteponer el factor recaudatorio al objetivo del programa que debe ser mejorar la calidad del aire.

Se sumó a los cuestionamientos, el legislador de Hagamos, Enrique Velázquez González, afirmó que las citas para acudir a verificar están saturadas y criticó el procedimiento de verificación.

El punto se aprobó con 18 votos a favor, respaldaron el exhorto los emecistas Higinio del Toro y Alejandra Giadans; además de los ocho legisladores de Morena, los 5 del PRI, 2 de Hagamos y uno de Futuro.

En abstención, votaron legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y Partido Verde.

Aunque estaban presentes en la sesión, se salieron del salón de plenos y no votaron los emecistas Juan Luis Aguilar, Gabriela Cárdenas, Priscila Franco Barba, Fernando Martínez, Marcela Padilla y Eduardo Ron.

Aprueban reconocimiento a AMLO

Con los votos a favor de Movimiento Ciudadano y Morena, el Congreso estatal aprobó entregar un reconocimiento al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su compromiso de dar recursos para la construcción de la presa El Zapotillo y para la Línea 4 del tren eléctrico a Tlajomulco.

Para tener los votos emecistas, el acuerdo se modificó y se incluyó que también se reconocería al gobernador del Estado. Votaron en abstención las bancadas del PAN y Hagamos; en contra la fracción priista.

JM