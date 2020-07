Pesquisas por narcomenudeo se desploman a la mitad

Pese a que las investigaciones por narcomenudeo se incrementaron en el país, en Jalisco, Entidad con la organización criminal de mayor peso en la República, las indagatorias por ese delito fueron a la baja en el primer semestre del año comparado con 2019, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras que en el primer semestre del año las carpetas de investigación en el país llegaron a 37 mil 896, 12% más que las 33 mil 811 del primer semestre de 2019, en Jalisco sólo sumaban 509 en 2020, la mitad de las mil 013 reportadas hasta junio del año pasado.

La cifra de investigaciones incluso es menor que la cantidad de personas detenidas en posesión de diversas dosis de droga tan sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en el mismo periodo, que fue de 591 personas, según los reportes de las corporaciones policiacas.

Y falta sumar las detenciones por ese delito en otros 120 municipios, sobre todo los de la Región Altos y Puerto Vallarta, donde hay una alta actividad criminal.

El académico Rogelio Barba, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, señaló que en la baja en la estadística de narcomenudeo hay un claro subregistro.

“No es por una política criminal empleada por el gobernador. Lo bueno sería anunciar la estrategia que ha implementado para la baja de los delitos de narcomenudeo. No se denuncia. Hay una cifra negra, pero no es por una estrategia de investigación. Es una falacia porque es una actividad criminal que está en boga y está al alza, no se registra ese tipo de delitos”.

Explicó que los homicidios dolosos guardan una relación directa con la venta de drogas. Incluso, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado informó en febrero que más de la mitad de los asesinatos ocurridos en 2019 guardaba relación con el crimen organizado y las ejecuciones no han bajado en 2020.

“Las ejecuciones, las desapariciones, todo está entrelazado. Eso se debe al acaparamiento de las zonas con relación a la venta y distribución de los narcóticos. Entonces no se puede explicar cómo hay tantas ejecuciones que se deben precisamente a la venta de droga, es una relación directa. Que se ha reducido la venta de droga, pues no hay una explicación real”.

En la pasada administración, las autoridades estatales estimaban que había unos 15 mil pandilleros dedicados al narcomenudeo tan sólo en la metrópoli.

En lo que va del año la Policía de Guadalajara ha detenido a 269 implicados en posesión de drogas. SUN/Archivo

Guadalajara, a la cabeza en detenciones

El pasado 18 de julio, policías de Guadalajara que patrullaban por la colonia Oblatos vieron a un hombre que de repente abordó su auto al ver a los oficiales. Al revisar al sujeto le encontraron tres bolsas con 65 gramos de metanfetaminas. Un par de días antes, detuvieron a otro sospechoso en Vallarta y Atenas, en la colonia Americana, con 30 bolsas que pesaban casi un kilo de mariguana.

Semana a semana, las corporaciones informan sobre detenciones de personas en presuntas actividades de narcomenudeo como resultado de patrullajes. El municipio de Guadalajara es el que más personas ha detenido en el año, con 269 implicados en posesión de drogas sintéticas, pastillas sicotrópicas o mariguana.

El segundo municipio que más aprehensiones de ese tipo reportó fue Tlaquepaque, con 105 personas, seguido de Tlajomulco, con 66; Zapopan, con 61; y Tonalá, con sólo 17 en medio año.

Adicional a esas capturas se encuentran las hechas por la Policía del Estado, que se negó a proporcionar el dato al argumentar que era la Fiscalía la que llevaba las cifras de sus propias acciones.

Sin embargo, de acuerdo con los comunicados de dicha corporación, del 1 de enero al 30 de junio pasados, se han detenido al menos a 73 personas en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos en posesión de dosis de diversas drogas.

Elementos para investigar el delito

De acuerdo con las corporaciones, la Fiscalía es la que determina finalmente si las personas encontradas en posesión de las dosis de drogas son investigadas por narcomenudeo.

No obstante, Rogelio Barba, integrante del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara, explicó que, si bien en las detenciones se cuentan con los elementos para presumir que se incurre en ese delito, finalmente no se investiga por falta de capacidad o errores.

Segundo en delincuencia organizada

Mientras que en investigaciones por narcomenudeo Jalisco reportó una reducción de 50% en el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, la Entidad se encuentra en segundo sitio nacional en investigaciones por delincuencia organizada, con 13 expedientes, según la Incidencia Delictiva del Fuero Federal.

Un análisis del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco reveló que además el Estado es cuarto en delitos contra la salud, al acumular 261 carpetas de investigación en el primer semestre, detrás de Baja California, con 442; Ciudad de México, con 278; y San Luis Potosí, con 272.

La Fiscalía General de la República también atrae casos de narcomenudeo cuando se presume que además existe delincuencia organizada. En este rubro, Jalisco se halla en octavo lugar con 11 investigaciones.

El número de personas que llegan solicitan ayuda contra las adicciones ha aumentado. EL INFORMADOR/Archivo

Al alza, atención por adicciones

Aunque se ha registrado una ligera baja en las atenciones presenciales de seguimiento a casos en los centros contra las adicciones en Jalisco a causa de la pandemia, por temor al contagio de COVID-19, el número de personas que llegan por vez primera a solicitar ayuda ha sido mayor, afirmó Pedro Briones Casillas, secretario técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

“Sí hubo un ligero aumento de las personas que acuden por primera vez a consulta. Allí podemos darnos cuenta de que siguen solicitando servicios de internamiento, tanto por consumo de drogas legales como el alcohol, como por el consumo de drogas ilegales”.

A pesar de que se ha percibido el aumento, el secretario no precisó el porcentaje debido a que esas estadísticas se concentran para darse a conocer cada año. En 2019, los pacientes que recibieron tratamiento fueron nueve mil 912, de los que la mayoría eran varones, con ocho mil 565; mientras que mil 347 fueron mujeres.

La principal droga consumida es el alcohol, con 36 por ciento.