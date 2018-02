Alcalde de Tecalitlán desconoce detención de sus policías

Sólo con la certeza de que el comisario de la Policía de Tecalitlán, Hugo Martínez Muñiz, no aparece, el presidente municipal, Víctor Díaz Contreras aseguró que desconoce que tres de sus elementos hubieran sido detenidos por su presunta relación con la desaparición de tres italianos en esa demarcación, confirmó este jueves en rueda de prensa en su municipio.

“No sé si haya policías detenidos o no, lo que sé es que nuestro cuerpo policiaco está en capacitación en la academia de Guadalajara. (...) El Comisario no se ha presentado, eso sí me consta”.

Recordó que la Fiscalía General intervino a su corporación como parte de las investigaciones sobre los italianos, por lo que fue trasladada para capacitación en la Academia de Guadalajara, 10 elementos el martes, porque eran los que llegaban de turno, y 20 más el miércoles. Lo anterior, pese a que la Fiscalía había señalado que eran 33.

No obstante, Martínez Muñiz no se presentó, según había informado este miércoles el fiscal, Raúl Sánchez Jiménez.

Ante esta situación, el gobierno municipal ya inició procedimientos que podrían concluir con la separación del mando. “Efectivamente el comisario no está, eso sí me consta que no está, como les dije se están llevando acabo las actas administrativas, saber por qué no se presentó para hacer las indagatorias pertienentes”.

El presidente municipal insistió en que los italianos Raffaele Russo, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimmino sólo iban de paso por su municipio cuando desaparecieron. “Ellos pasaron aquí por el territorio, cargaron gasolina, nosotros lo que hacemos es colaborar con las investigaciones”.

Dijo que no tiene antecedentes de que estas personas, quien se dijo que se dedicaban a la venta de maquinaria y herramienta, hubieran tenido relaciones comerciales con algún habitante de Tecalitlán.

Hasta esta mañana, la Fiscalía General negó que hubiera habido la detención de tres policías municipales.



DJ