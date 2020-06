Alcalde de Ixtlahuacán asegura que su declaración no se relaciona con caso de Giovanni

Luego de tres horas de comparecencia ante la Fiscalía del Estado, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, aseguró que las declaraciones solicitadas este lunes no se relacionaron con el caso de Giovanni López, el joven presuntamente asesinado por policías de la comisaría de ese municipio.

“Estoy a disposición de ellos, todo lo que me soliciten con mucho gusto se los haré llegar, todo lo que me soliciten y yo estaré puntual tantas veces lo requieran. El tema es total mente diverso. Nada tiene que ver con el tema de Giovanni”, expresó a su salida de la visitaduría de la Fiscalía Estatal.

Añadió que el viernes, día en el cual se abordaría el caso del joven levantado por policías de Ixtlahuacán y devuelto sin vida a sus familiares, “no pudo presentarse a declarar” debido a cuestiones de agenda.

“Para no entorpecer la investigación yo les aportaré todo lo que me pidan en su momento. El viernes no pude asistir por motivo de agenda, fue muy pronto el oficio que me envían y en tiempo y forma le comuniqué aquí a la institución que si me podían diferir la cita. Lo que tenía que decir ya se lo dije a la Fiscalía”, señaló.

El pasado jueves el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez informó que Cervantes debía acudir a declarar el viernes 5 de junio por los hechos relacionados con el asesinato de Giovanni, mientras que hoy lunes lo haría en relación con “hechos imputables al ayuntamiento”, sin embargo no especificó a qué tipo de delitos se debía, y este día el alcalde tampoco lo dio a conocer.

Cervantes llegó minutos antes de las 12:00 horas del mediodía y salió poco antes de las 15:00 horas y pese a que fue cuestionado respecto de si presentó algún amparo para no declarar en torno al caso del joven, el alcalde se negó a responder. Hasta el momento la Fiscalía del Estado no ha informado sobre qué procederá con dichas declaraciones que debía presentar el viernes y que, de acuerdo con el alcalde, no presentó hoy.

LS