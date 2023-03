Ante un multitudinario foro convocado por la Agrupación Política Nacional Plural (APN) “Confío en México”, el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, destapó su interés de contender por la gubernatura del estado de Jalisco y se pronunció a favor de una Alianza partidista para enfrentar las próximas elecciones en esta entidad: “Ya no podemos ir solos”, externó el funcionario.

Fue en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco) y ante 2 mil personas, que escucharon a Esquer, fue que Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío México se congratuló a nombre de la APN que encabeza de que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, haya declarado suspendido “el famoso Plan B de las reformas autoritarias, anti democráticas, que se pretenden imponer desde el escritorio, de espaldas al pueblo, para atentar contra la democracia a que tenemos derecho y que es parte de las decisiones que debemos enfrentar con fortaleza, con decisión, y con unidad, por un país mejor”.

Por otro lado, Cosío Gaona hizo un llamado a la SCJN a mantenerse firme y a los ciudadanos “a que los apoyemos para que se sostengan y no cedan a presiones, chantajes y amenazas a fin que la sentencia final sea la anulación de los efectos de la reforma que busca abatir la democracia”.

Fue durante su ponencia, que el funcionario Alberto Esquer destacó los logros alcanzados en lo que va de su gestión y subrayó temas como la actual política pública que ofrece atención integral a pacientes con cáncer y sus familias; y la apertura de áreas deportivas y centros culturales en las regiones para evitar que jovencitos sean presa del crimen organizado.

Por otro lado, fue claro al admitir que le gustaría pelear por la gubernatura para el 2024, y se dijo listo para sumir el reto, ya que, aseguró, conoce las problemáticas de Jalisco.

“Y una vez que nuestra plataforma esté, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos porque me siento con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de servir a mi estado, conozco Jalisco como la palma de mi mano, sus problemáticas y tengo ganas de seguir trazando esta ruta, mucha gente me pregunta, oye Beto, ¿y la inseguridad?, es lo más difícil, es el reto más grande, y ¿que vamos a tirar la toalla?, ¿no vamos a hacer nada?”.

Esquer participó en un Conversatorio con las ex diputadas Carmen Lucía Pérez Camarena (PAN), Idolina Cosío Gaona (PRI), el ex Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Juan Alonso Niño Cota; el presidente de Nariz Roja A.C., Alejandro Barbosa Padilla; y fungiendo como moderadora la también ex diputada y ex delegada de la CONDUSEF, Ana Estela Duràn Rico.

Ap preguntarle cuál sería su postura ante una posible alianza, y señaló que a reserva de la determinación del Consejo Nacional de su partido que debe definir si Movimiento Ciudadano a nivel nacional va o no va en alianza, a título propio aceptó:

“Sí puedo contestar por Alberto Esquer y con la cara en alto, y estoy convencido que para resolver el país y para seguir en esta ruta que el Gobernador ha puesto tiene que ser en coalición, en alianza con los partidos, con los presidentes, con las organizaciones, con la asociación civil, con todas y todos.

Ya no podemos ir solos, llevo 25 años en el servicio público y estamos en el peor momento de hacer que las cosas sucedan; tenemos que construir puentes por eso yo decía que no nos podemos cansar, debemos de aprender de la historia de los buenos y malos resultados pero tenemos que trabajar juntos y eso cuesta mucho trabajo necesitamos una altura de miras para poder resolver los problemas juntos y ¿cómo lo tenemos que hacer? co gobernando, no hay otra forma; cediendo espacios, trabajando en equipo, viendo las y los mejores perfiles; a mi me encantaría ver en las Cámaras federales al gobernador Emilio (Gonzalez) a Arturo Zamora a Paco Ramirez, para eso fueron creadas las Cámaras para llevar a los mejores legisladores", enfatizó.

