El SIAPA inició durante la madrugada con el corte en el suministro de agua potable por los trabajos de mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica, lo que afectará a 892 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, de las mil 800 que hay en la ciudad. Las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas; sin embargo, el restablecimiento del servicio será gradual y dependerá de la topografía y condiciones operativas de cada zona. En algunos puntos el agua podría regresar desde esta noche, mientras que en otros la recuperación se extenderá hasta el miércoles 7.

De las colonias afectadas, 375 corresponden a Tonalá, 247 a San Pedro Tlaquepaque, 205 a Guadalajara y 65 a Zapopan. Además, se prevé una interrupción en bloque para los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán, donde los usuarios podrían experimentar baja presión o falta total del servicio.

El organismo explicó que estas colonias son abastecidas principalmente por las plantas potabilizadoras de Miravalle y Las Huertas. Los trabajos buscan evitar fallas mayores, reducir riesgos de colapso del sistema y garantizar la operación segura del principal sistema hídrico de la metrópoli.

Durante el periodo de suspensión, se dispondrá de 78 pipas aportadas por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, así como por la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, el SIAPA y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Además, se instalaron 20 cisternas gigantes en puntos estratégicos de mayor necesidad. El sistema exhortó a la población a tomar previsiones, almacenar agua de forma responsable y mantenerse informada únicamente por canales oficiales.

Entre las acciones más relevantes destaca la modernización de la subestación eléctrica de la Planta de Bombeo Chapala, infraestructura clave del Sistema Chapala-Guadalajara, encargada de suministrar energía a los equipos de bombeo y control que permiten el traslado del agua desde la principal fuente de abastecimiento de la ciudad. Esta subestación, con 34 años de antigüedad, inició operaciones en enero de 1992. El presupuesto destinado a esta modernización asciende a 38.4 millones de pesos e incluye el cambio de interruptores de potencia, medidores de la Comisión Federal de Electricidad, herrajes, apartarrayos y cuchillas, así como la instalación de nuevos tableros de control y la programación de equipos electromecánicos. La misión es mejorar el servicio.

Apoyo de pipas

Para mitigar las afectaciones, el SIAPA implementará un operativo especial de pipas gratuitas.

Las personas usuarias que requieran este apoyo podrán solicitarlo a través del Siapatel, marcando al 073, así como mediante las redes sociales del organismo en X y Facebook (@siapagdl).

