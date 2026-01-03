Esta mañana de sábado 3 de enero de 2026, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara acudieron al cruce de la avenida Lázaro Cárdenas con la calle Compresor, luego de que se presentara un fuerte accidente vehicular.

En el sitio, una camioneta tipo SUV se impactó contra el muro de contención.

Derivado del hecho, una menor de edad sufrió lesiones severas. Los oficiales de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara brindaron apoyo a los paramédicos en la atención de la lesionada y trabajaron para minimizar los riesgos en el vehículo, incluyendo el saneamiento de un derrame de aceite.

De igual forma, se realizaron maniobras para facilitar extracción del conductor del vehículo. En el sitio se confirmó el lamentable fallecimiento del sujeto.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo por medio del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 33 1201 7700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

La estación de bomberos se encuentra sobre la Calzada del Campesino número 1097, en la colonia Moderna del municipio.

