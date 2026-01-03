Clima HOY: ¿Frío o caliente? Así se pronostica el ambiente para este sábado 3 de enero

Para el transcurso del día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del gobierno de México, prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en Michoacán, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima; sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de 35 km/h en la región.

En lo que respecta al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé cielo despejado con intervalos de nubosidad dispersa durante el día. La probabilidad de precipitaciones se encuentra entre baja y nula.

Dominará viento ligero de dirección variable. Por la mañana será del este, oeste y noreste; por la tarde, cambiará al sureste y oeste, y durante la madrugada será de componente oeste y sur. Las velocidades oscilarán de 3 a 6 km/h con rachas que rondarán los 25 km/h.

Por la tarde, el ambiente llegará a subir hasta temperaturas entre templadas y cálidas, con una temperatura máxima que apunta a ser de 27°; mientras que por la noche y rumbo a la madrugada del domingo se espera que el clima pueda descender hasta los 11° como pronóstico mínimo.

La radiación solar será especialmente alta entre las 11:00 y las 15:00 horas, por lo que se recomienda, en medida de lo posible, permanecer a la sombra durante este periodo.

Pronóstico por hora

10:00 20° Poco nuboso 11:00 23° Poco nuboso 12:00 25° Poco nuboso 13:00 27° Poco nuboso 14:00 27° Poco nuboso 15:00 27° Poco nuboso 16:00 27° Poco nuboso 17:00 26° Poco nuboso 18:00 23° Poco nuboso 19:00 20° Despejado 20:00 19° Despejado 21:00 19° Despejado

Con información de SMN, Meteored y UEPCBJ

Te puede interesar: Petro despliega seguridad en la frontera con Venezuela para atender a refugiados

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

