Si eres conductor en el estado de Jalisco, es importante saber cómo verificar si tienes multas de tránsito pendientes y cuáles son las formas disponibles para hacerlo este año. El sistema de infracciones en el estado, que incluye tanto multas impuestas por agentes viales como por fotoinfracciones detectadas por cámaras, tiene mecanismos de consulta accesibles para todos los automovilistas.

¿Dónde consultar tus multas de tránsito?

Una de las maneras más directas para saber si tienes adeudos por infracciones es a través del portal oficial de Adeudos Vehiculares del Gobierno de Jalisco. En este sitio puedes revisar el estado actual de tu vehículo y conocer las multas que estén registradas a tu nombre:

Ve al sitio web de Servicios Vehiculares/Adeudos: https://ssim.guadalajara.gob.mx/

Introduce el número de placa de tu automóvil y, si se solicita, los últimos cinco dígitos del número de serie o el número de motor.

y, si se solicita, los últimos cinco dígitos del número de serie o el número de motor. Da clic en “Consultar” para ver el listado de multas vigentes, el monto a pagar y otros adeudos relacionados con el vehículo.

Esta herramienta permite conocer infracciones por diversas causas, como exceso de velocidad o no respetar señales , que pueden detectarse por medio de sistemas automatizados como las fotomultas.

GOBIERNODEMEXICO

Alternativas adicionales para saber si tienes multas

Además del portal de consulta en línea, en Jalisco existen otras opciones para obtener información sobre tus adeudos:

Mensaje SMS con tu placa: puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “PLACA” seguida de tu número de placa al 90123 y recibirás en segundos los adeudos registrados para ese vehículo.

Aplicaciones y servicios automatizados: también hay plataformas que permiten registrar tu vehículo para recibir alertas por correo electrónico sobre nuevas multas o cambios en tu estatus de infracciones.

¿Qué hacer después de consultar tus multas?

Una vez que veas tus infracciones, puedes elegir pagarlas de forma en línea o presencial. En muchos casos, el propio portal donde consultaste las multas ofrece opciones de pago con tarjeta o la generación de ficheros para pagar en bancos, tiendas de conveniencia o recaudadoras autorizadas.

Consejos para evitar multas o reducir su costo

En Jalisco existen beneficios por pago oportuno: si liquidar multas dentro de los primeros días hábiles desde su emisión, puedes obtener descuentos significativos en el monto a pagar.

Mantener tus datos actualizados y consultar regularmente si tienes infracciones pendientes puede ayudarte a evitar recargos, problemas al renovar tu licencia o refrendo, y mantener tus trámites vehiculares en regla.

Consultar tus multas de tránsito en Jalisco es un trámite sencillo si sabes dónde buscar la información oficial y cómo interpretar los datos que te proporciona el sistema. Realizar esta revisión de forma periódica te permite tomar decisiones a tiempo y evitar sorpresas en el manejo diario.

BB