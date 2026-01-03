Cajititlán, localidad perteneciente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es uno de los destinos visitados del sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) durante los primeros días de enero, especialmente por la tradicional Peregrinación de Reyes. Ante la alta afluencia de visitantes, una de las preguntas más frecuentes es cuánto tiempo se hace de Guadalajara a Cajititlán y cuál es la ruta para llegar.

De acuerdo con los tiempos de traslado actuales, el trayecto de Guadalajara a Cajititlán toma entre 45 y 52 minutos o hasta una hora, dependiendo de las condiciones del tráfico. La distancia promedio es de entre 36 y 38 kilómetros, lo que vuelve a este en un punto accesible para realizar una visita de un solo día.

La ruta más rápida, según Google Maps, es por la Carretera Guadalajara-Chapala. En condiciones favorables respecto al tráfico, este recorrido puede realizarse en aproximadamente 45 minutos. También existen rutas alternas por la misma vía que pueden extender el tiempo hasta 46 minutos, mientras que en horarios de alta demanda vehicular el traslado puede alcanzar hasta una hora o poco más.

Durante los días de celebración, particularmente el 7 de enero, el tiempo de traslado puede incrementarse debido a la llegada de peregrinos procedentes de otros puntos del AMG. Justo ese día se concentra el punto más alto de la festividad, cuando los Reyes Magos recorren las principales calles del pueblo y posteriormente realizan su tradicional paseo por la Laguna de Cajititlán, un acto simbólico para pedir milagros.

La tradición del paseo de los Reyes sobre la laguna de Cajititlán

La Peregrinación de Reyes en Cajititlán es una celebración profundamente arraigada en esta comunidad del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Personas de todas las edades y sectores participan de manera activa en los recorridos, motivados por la devoción y el sentido comunitario que caracteriza a esta tradición. El momento más representativo es el paseo de los Reyes Magos en lanchas sobre la laguna, mientras los fieles permanecen en el muelle, observando y orando.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se implementan operativos con la participación de distintas corporaciones. Gracias a este despliegue, la festividad se desarrolla con orden tanto en la laguna como en tierra, donde las actividades continúan con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos.

Las celebraciones por el Día de Reyes en Cajititlán se extienden del 30 de diciembre al 8 de enero y cuentan con más de 400 años de historia.

Cajititlán se ubica a aproximadamente una hora de Guadalajara, lo que facilita la visita a una de las tradiciones más representativas de Tlajomulco. Además de planear las actividades que se harán, considerar los horarios de mayor afluencia en la vía que lleva a este pintoresco poblado permite disfrutar de mejor manera de esta festividad de color y devoción.

