Agolpan transporte por botón de emergencia; exigen solución

En el primer día de aplicación del botón de emergencia, estrategia con la cual el Gobierno estatal pretende reducir los contagios de coronavirus en Jalisco, los comercios acataron las indicaciones, pero el hecho ocasionó que los trabajadores agolparan el servicio de transporte público.

“Qué padre ha de ser gobernar desde tu oficina, con chofer y mucho dinero para que te permitas dictar órdenes que no te afectan”, escribió Gabriel Ramírez.

“Hace una semana se presumía como un logro el Derecho a la Movilidad, ahora con el tan sobado Botón de Emergencia vemos gente varada sin forma de llegar a sus hogares. ¿Dónde tiene la cabeza el Gobierno del Estado?”, agregó Andrés Barrios.

Decenas de imágenes mostraron un panorama similar con viajeros codo a codo en espacios cerrados.

El gobernador resaltó que si bien gran parte de la ciudadanía atendió el llamado, hubo quienes no.

“El hecho de que el transporte público termine a las 8:59 p. m. y no a las 8 como inicialmente se había planteado no significa que a esa hora deban salir todos del trabajo y la gran mayoría no tiene la culpa, esa es la realidad”.

Sin embargo, en los lineamientos del Botón no se establecían horarios escalonados para el cierre de comercios.

Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió sobre el riesgo del abarrotamiento.

“Probablemente se mueve en automóvil quien diseñó la estrategia de restricción de transporte público. Ahí están las consecuencias, totalmente previsibles y evitables”.

Remarcó que lo que se podría ganar con el cierre de comercios se perderá con el caos en el transporte, por lo que exigió una solución inmediata.

Reglas para el transporte público

Se suspende la operación del transporte público de lunes a viernes a partir de las 20:59 horas y reinicia a las 05:30 horas del día siguiente.

Las Empresas de Redes de Transporte o plataformas digitales, sólo podrán ofrecer servicios de lunes a viernes entre las 05:30 y las 19:59 horas.

Los taxis operarán de manera normal con medidas sanitarias recomendadas y una ocupación máxima de tres pasajeros.

Durante el fin de semana se suspende el transporte público a partir del viernes a las 21:00 horas y hasta las 05:30 del lunes.

Uber desafía la detención de las actividades

Uber anoche ofreció el servicio a pesar de la restricción para operar a partir de las 20:00 horas. La aplicación concedió un viaje a las 21:00 horas de la colonia La Estancia, en Zapopan, al Centro de Guadalajara, por 99 pesos, con una tarifa dinámica.

Así protestaron choferes de plataformas contra la suspensión de actividades. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

Instalan “plantón”

Conductores de Empresas de Redes de Transporte (ERT) instalaron un “plantón” con carritos de juguete a las afueras de Casa Jalisco con el que demostraron su inconformidad ante las restricciones que tendrán frente a la activación del Botón de Emergencia por la pandemia de COVID-19.

“Cada carrito que dejamos representa una familia que se va a quedar sin sustento por la medida que aplicaron las autoridades de dejar trabajar sólo a los taxis amarillos y a nosotros dejarnos con restricciones de horarios. Estamos solicitando que se nos otorgue algún tipo de apoyo”, dijo Juan Pablo Aguayo, uno de los choferes inconformes.

Un establecimiento visitado por autoridades en la zona de Chapultepec. EL INFORMADOR/G. Gallo



Acatan y bajan las cortinas por Botón de Emergencia

Minutos antes de las 19:00 horas, los negocios en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya habían bajado sus cortinas para acatar las reglas de suspensión de actividades que obliga el botón de emergencia, mediante el cual el Gobierno del Estado pretende reducir los contagios de coronavirus.

En el Centro tapatío, por ejemplo, sobre el corredor Juárez-Vallarta, pocos establecimientos se veían abiertos, como tiendas de conveniencia y de ropa, mientras que en otros sitios, como en el mercado Libertad, ya alistaban la salida.

El Botón obliga la suspensión de actividades desde ayer hasta el 13 de noviembre. Los horarios de paro son: de lunes a viernes, de 19:00 a 06:00 horas del día siguiente, mientras que los fines de semana será de las 06:00 del sábado a las 06:00 horas del lunes siguiente.

“Desde hace rato pasaron para decirnos que ya cerráramos, ahorita están pasando en camionetas. Andan tomando fotos”, comentó Raúl, quien trabaja en un bar de Chapultepec.

A las siete, los bares y restaurantes del corredor de Chapultepec-López Cotilla ya no laboraban. Decenas de personas, entre los trabajadores salientes y paseantes que tenían la esperanza de encontrar algo abierto, atestaban las aceras y el transporte público.

“Vamos a ver si hay tacos”, dijo un hombre a su pareja después de que en un puesto del cruce de Chapultepec con Pedro Moreno le dijeron que sólo vendían para llevar.

Carlos, quien labora en otro de los bares, lamentó que la ciudadanía haya relajado las medidas básicas de sanidad que llevaron a un nuevo cierre debido al alza de contagios.

Erick Tapia Ibarra, jefe de Gabinete de Guadalajara, recordó que para las inspecciones se desplegaron mil 500 funcionarios.