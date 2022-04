Advierten por ofertas falsas en internet

El periodo vacacional puede ser aprovechado para que los delincuentes estafen a las personas que buscan lugares para hospedarse. Por ejemplo, entre julio y agosto del año pasado, varias personas cayeron en el fraude de la renta de cabañas en Tapalpa y Mazamitla, luego de que los defraudadores publicaran cabañas en páginas de internet y redes sociales con precios bajos, pidiendo el 50% de anticipo.

“Me di cuenta de que era fraude hasta días después de que hice el depósito porque les solicité la ubicación de la cabaña y no me la mandaron, me pareció extraño y comencé a investigar. Les dije que no podríamos ir y pedí mi reembolso. Me dijo que sí, pero al presionarlos me bloquearon”, contó Araceli, víctima de fraude.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que este delito aumentó en el último año en Jalisco, al pasar de siete mil 205 denuncias en 2020 a ocho mil 013 fraudes en 2021. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo que esta temporada es la de mayor turismo nacional, incluso superior a Navidad y Año Nuevo, por lo cual hará un monitoreo especial en las redes sociales y páginas en internet de comercio electrónico. “Los viajes no se compran en redes sociales, se compran en plataformas especializadas, de preferencia directamente de los mismos proveedores”.

La Asociación de Hoteles de Jalisco también envió una alerta a los consumidores sobre el aumento de fraudes ocurridos a través de sitios electrónicos falsos relacionados con reservas de viajes, por lo que recomendó hacer las reservaciones directamente con los hoteles y verificar que los lugares existen.

