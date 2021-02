Advierten deficiencias en aplicación del programa de verificación vehicular

La aplicación del nuevo esquema de verificación de automóviles afecta a los ciudadanos a los que se les pide acatarlo sin que haya la infraestructura necesaria, afirmó la diputada María Esther López Chávez, vocal de la comisión de estudios legislativos y reglamentos.

La legisladora argumentó que el calendario emitido para que taxis y autos de plataformas cumplan con el requisito no se puede aplicar, pues sólo hay dos verificentros habilitados lo que consideró no es suficiente para el número de vehículos que deben ser revisados.

La legisladora sostuvo que el propio Gobierno del Estado incumplió sus plazos pues no concluyó con la revisión de autos oficiales en septiembre del año pasado como estaba planteado.

“Han caído en la negligencia y opacidad porque falta logística y operatividad. Están dejando en estado de indefensión a los ciudadanos al no tener un programa ya activo. Ellos (la administración estatal) no cumplieron los términos y faltaron a la norma. Pueden multar a la gente por no verificar, pero el gobierno no ha cumplido con la parte que le toca”, dijo.

La diputada morenista lamentó que en comisiones legislativas haya sido rechazada su propuesta de dar una nueva prórroga en la aplicación del esquema de revisión, para que fuera hasta agosto cuando se aplicara a los autos no oficiales.

En noviembre pasado, cuando inició el periodo para que los taxis sean verificados, la Coordinación estatal de Gestión Integral del Territorio informó que aún tenían pendientes de verificar dos mil 146 autos propiedad estatal.

SABER MÁS

Con sólo dos verificentros operando, la Secretaría de Medio Ambiente emitió el calendario de verificación para taxis y coches de plataformas; en el bimestre noviembre-diciembre debían pasar la revisión vehículos cuyo número de placa termine en 1 o 2. Durante enero y febrero lo deben hacer los que tengan terminación en 3 y 4; para marzo-abril las terminaciones en 5, 6, y 7; en mayo y junio el resto de los autos con terminación 8, 9 y 0.

GC