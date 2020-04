Advierten a jaliscienses con reglas más duras si incumplen resguardo

Desde hace tres semanas, el Gobierno de Jalisco pidió a los ciudadanos acatar un aislamiento voluntario para evitar la propagación de COVID-19. Y, aunque se acató en un principio, desde hace un par de días los jaliscienses rompieron con la medida.

“Vamos a reforzar las medidas de aislamiento social, no es juego, nos tenemos que quedar en casa"

Una de las pruebas principales fue el aglomeramiento en el Mercado del Mar registrado desde este jueves 9 de abril.

Por ello, el gobernador señaló que, aunque los resultados obtenidos hasta el momento son producto de un estado que cuenta con una sociedad solidaria y participativa, podría haber consecuencias para los ciudadanos que no cumplan con el resguardo.

“Vamos a reforzar las medidas de aislamiento social, no es juego, nos tenemos que quedar en casa. No queremos tener que tomar medidas coercitivas o imponer sanciones a quien no cumpla con su responsabilidad, pero no nos temblará la mano para hacerlo si por algunos irresponsables se pone en riesgo la vida de todos”, advirtió y agregó que habrá más controles en los accesos.

Esto se contempla entre las cinco prioridades del Plan Jalisco COVID-19: reforzamiento de las medidas de aislamiento social, revisión de los recursos estatales para aumentar los apoyos económicos, implementación del plan de reconversión hospitalaria, reforzamiento de los puntos de control en los accesos a la ciudad y aplicación, con lo que se tenga disponible, de pruebas masivas como método de detección temprana.

Aunque el gobierno ha invertido mil 900 millones de pesos para atender la pandemia, aclaró que cualquier esfuerzo local será insuficiente sin el apoyo de la Federación, por lo que espera una respuesta positiva.

Además, el mandatario aseguró que se reforzarán las acciones de otorgamiento de apoyos a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad.

Por ejemplo, del fondo para apoyar a personas en situación de autoempleo o actividades económicas informales, hay avance de una cuarta parte, mientras que del de apoyo de micro y pequeñas empresas hay un avance del cinco por ciento.

También, el fondo de 90 millones para créditos a empresas medianas ya inició su aplicación a través de FOJAL, y de inmediato se entregarán los primeros créditos con tasa preferencial.

El gobernador adelantó que el lunes se presentará la iniciativa Jalisco Sin Hambre para atender a personas desamparadas o sin la posibilidad de tener alimentos en su hogar.

Recordó que en los próximos días terminará la reconversión hospitalaria de nosocomios, como es el caso del Hospital Ángel Leaño.

Indicó que reforzarán los puntos de control en los accesos carreteros, en los aeropuertos y centrales camioneras para verificar los ingresos de personas a la entidad. Y, partir de la próxima semana comenzará la aplicación de pruebas masivas “con lo que se tenga disponible”. El martes anunciará la estrategia.

JM