Supermercados implementan medidas por COVID-19

En el Chedraui “Auditorio” ubicado en la colonia Quintas del Federalismo, en Zapopan, el primer acceso está cerrado, la entrada, es por el estacionamiento. Un policía permanece a pocos centímetros de la entrada. De manera cordial recuerda que sólo una persona debe pasar y cuando las personas niegan que son familia, el policía insiste “sólo un miembro por familia puede ingresar”.

Esta, es la medida implementada por el supermercado Chedraui a nivel nacional para contrarrestar la propagación del virus mientras las personas salen a realizar sus compras. La sucursal “Auditorio” luce semivacía y la gente camina con sus carritos de manera distanciada. Nadie pelea por ser atendido en salchichoneria ni por un rollo de papel.

En los pasillos de detergentes y papel, se encuentran algunos letreros para recordar a las personas no hacer compras de pánico, “por favor, compra lo que necesites, compras conscientes permiten que todos puedan adquirirlos”.

En la fila para pagar, tienen señalamientos en el piso para que la gente guarde su sana distancia. A las afueras del supermercado se puede ver a algunas familias sorprendidas con la medida, pues niños y parejas esperan pacientemente al miembro que ingresó.

La sucursal “Auditorio” de la tienda Chedraui luce semivacía. EL INFORMADOR / G. Gallo

Lupita, asistió en compañía de su esposo y su hijo pero no les permitieron pasar a todos. “Mi esposo venía por una pintura y pasó solo, me parece prudente la medida”.

Alejandra, una compradora que recién salía de las instalaciones con dos carritos repletos, era esperada por sus dos hijos que no pudieron ingresar. Ella comenta que “la medida es muy buena, aplicamos la distancia, la tienda no está llena y uso mi cubrebocas, me voy muy tranquila a casa”.

Al igual que Chedraui, otros supermercados implementaron medidas sanitarias a nivel nacional. En la cadena de Wal-Mart, Bodega Aurrera, Sam’s Club y Superama no se permite el acceso ni de niños ni de personas de la tercera edad para realizar compras. Por su parte en Soriana permite el acceso controlado de personas y pide a las personas de la tercera edad no asistan después de las nueve de la noche pues no se les permite ingresar.

NR