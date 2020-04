Pese a que Salud informó que no sirven, permanecen túneles “sanitizantes” en el Abastos

“Yo tengo otras informaciones, hay diferentes opiniones, pero la buena es ésta”, defendió Moisés González Martínez, representante de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), sobre el que aún siga funcionando el túnel de ozono como medida para “sanitizar” contra el COVID-19.

Este sábado, cientos de personas se pasaban por debajo del arco para ingresar por la Calle 9 al mercado, donde también se les colocaba gel antibacterial. Sin embargo, una vez dentro se apilaban en los puestos y gran cantidad iban acompañados de amigos y de familia, pese a la petición de las autoridades de que solo una persona por vivienda salga a comprar víveres. El túnel se instaló desde el pasado 29 de agosto.

La empresa que provee este servicio es Ozono Inocuidad Alimentaria, la cual prometió que con este sistema se sanitizarían hasta por 50 minutos a los miles de clientes que ingresan a diario.

Martín Ramírez Falcón, representante de la empresa, explicó que el sistema toma oxígeno del aire y se oxigena aún más para generar moléculas de ozono, que se dispersan en rociadores que suponen desinfectar a quienes pasan por el túnel. Pero el 8 de abril, la Secretaría de Salud informó que no existe evidencia de que éstos sean efectivos para sanitizar contra el COVID-19; en cambio, el aerosol puede facilitar la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas, lo que aumenta el riesgo de dispersión. Además, inhalar desinfectantes puede causar daños a las vías respiratorias, tos, estornudos, irritación de los bronquios, asma, producir neumonitis química e irritación en piel, ojos y mucosas.

“Estas tecnologías podrían generar una falsa sensación de seguridad de las personas y descuidar medidas básicas de prevención como lavado frecuente de manos, uso de etiqueta respiratoria y mantener una sana distancia”.

Sin embargo, González Martínez reiteró que el artefacto de la Calle 9 y el otro en la Calle 15 no se retiran. “De momento va a permanecer aquí”. No obstante, admitió que la gente que acude a comprar ignora la petición de mantener distancia segura. “Hay veces que traen a los hermanos, a los nietos y se aglomera más la gente”. No descartó que en los próximos días sí obliguen a que sólo ingrese una persona por grupo, como ocurre en los supermercados.

Según información divulgada por el Gobierno Federal, el ozono en la estratósfera, a una altura de entre 25 y 50 kilómetros de la superficie, absorbe la radiación ultravioleta del sol y protege de quemaduras a los seres vivos, además de reducir el calentamiento terrestre. Sin embargo, a nivel de la superficie es un contaminante.

“Puede formar compuestos orgánicos complejos en la troposfera que provocan irritación en los ojos y el tracto respiratorio, así como dolor de cabeza y dificultad para respirar. El patrón de producción de ozono a partir de dióxido de nitrógeno, es característico en las ciudades a horas altas de tránsito y se presenta durante el día”.

JM