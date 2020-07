Advierte CPS que mantendrá postura crítica, pese a "queja" de diputados

Luego de que el Congreso Estatal aprobó un acuerdo para reprochar las críticas formuladas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (CPS), por la designación de tres integrantes del Consejo de la Judicatura sin considerar las evaluaciones, miembros del Comité advirtieron que no modificarán su postura crítica.

Lucía Almaraz Cázarez, presidenta del CPS, negó que tengan una agenda para defender intereses particulares, argumentó que la agenda política del CPS es para la transformación social y cambiar lo que se hizo mal en las designaciones.

“Esto puede mejorarse (los procesos de nombramiento) hemos insistido en que ya salga la reforma anticorrupción 2.0 que tiene considerada la Ley de Designaciones Públicas. A nosotros nos toca evidenciar cuando se hacen bien o mal las cosas”, expuso.

Sobre los cuestionamientos hechos por diputados a los estándares éticos de los integrantes del CPS, David Gómez Álvarez refirió que cuentan con el respaldo de la sociedad civil y cumplen con un código de ética. Llamó a las bancadas de Movimiento Ciudadano y el PAN a retomar el diálogo, pero aclaró que el Comité mantiene su postura crítica.

“Estamos dispuestos y abiertos al diálogo, pero a un diálogo franco abierto y respetuoso. Nosotros no nos vamos a achicopalar, no nos vamos a echar para atrás y vamos a responder a los ataques que provengan de estos diputados. Si aceptan dialogar con nosotros, con gusto lo haremos. Nosotros tenemos un espacio por ley y por un compromiso ético y ciudadano en la designación de los magistrados y de las siguientes posiciones públicas del Estado, no es optativo; así que ojalá sea en buena tesitura”, dijo.

Jesús Ibarra Cárdenas, miembro del Comité, señaló que el acuerdo legislativo, aprobado para reprochar las críticas del CPS, no representa a toda la Legislatura sino la postura de dos partidos. Respecto a los señalamientos de presunto acoso sexual, aseveró que son infundados.

“En el tema de las acusaciones, la de acoso sexual es totalmente infundada y tuvo que retirarse porque no tiene sustento, si lo hubiera tenido desde luego que no la retiran y habría denuncias; pero no lo hay. Es una manera de amagar, de enviar un mensaje intimidatorio a nuestra participación en los siguientes procesos de designación”, argumentó.

Por su parte, Nancy García Vázquez, recordó que por ley el CPS no puede dejar de participar en los procesos donde está incluido y dijo que cumplirán con esa obligación.

“Nuestra opinión técnica le da un parámetro a la sociedad para darse cuenta si se está nombrando o no a partir del mérito, capacidad e integridad; si el CPS no diera esa opinión es muy difícil que la sociedad se enterara si los aspirantes cumplen o no”, comentó.

Los integrantes del CPS señalaron que una vez que sean notificados del acuerdo aprobado por las bancadas mayoritarias darán respuesta formal.

NR