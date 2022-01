Achacan al COVID retraso en toma de protesta a comisionada del Itei

La demora de la toma de protesta a una comisionada suplente del Instituto de Transparencia del Estado (Itei) se debe a las ausencias de legisladores afectados por COVID-19; afirmó el diputado José María Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política, comentó que Natalia Mendoza Servín ocupará el espacio vacante tras la salida de Cynthia Cantero Pacheco del organismo, pero no llegará a la presidencia del Instituto.

“No, no había ninguna causa, simplemente estábamos en un diagnóstico por hacer con motivo del COVID, teníamos bajas importantes de algunos diputados, ya hoy parece ser que son sólo cuatro, (los contagiados), estamos 34 diputados con toda la convicción de que este jueves llevemos a cabo la sesión y en uno de los puntos demos cuenta precisamente de la solicitud que nos hace la señorita que es suplente de Cinthya Cantero, y tomarle protesta. Precisar que no será suplente como presidenta, no es el caso; la presidencia según la ley se sustituye por orden alfabético de los que están en funciones”, expuso.

Luego del pronunciamiento emitido por 17 organizaciones civiles y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción que urgieron a los legisladores a realizar el trámite para completar la alineación del Itei, el diputado Martinez insistió en que esta semana desahogarán ese y otros asuntos.

El legislador dijo no tener conocimiento de movimientos administrativos y despido de personal durante las semanas que el consejo del Itei ha estado conformado por sólo dos comisionados.

JM