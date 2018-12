Abre casa albergue para 64 niñas sin hogar en la ciudad

Tras cuatro años de haber colocado la primera piedra, ayer se inauguró la tercera sede de la Casa Hogar Alegría Guadalajara, que será hogar para 64 niñas sin familia.

Mediante un comunicado, la institución de beneficiencia informó que, además de cuidados, las niñas recibirán formación hasta su mayoría de edad, a fin de que “puedan ser mujeres independientes y agentes de cambio en sociedad”.

La ceremonia se celebró en Tlajomulco de Zúñiga, en una vivienda de seis mil metros cuadrados de áreas verdes y dos mil 500 en construcción. Las niñas, que tienen desde los cuatro años, comenzarán a vivir allí el año entrante.

“Podrán vivir en un ambiente de armonía y bienestar, con acceso a educación, atención psicológica y una formación integral que les brinde mayores oportunidades de vida”, se informó.

Wendy Fuentes, de 19 años, vive desde hace 10 en la Casa Hogar Alegría con sede en Toluca, y cursa actualmente el quinto semestre de preparatoria. “Llegué el 14 de mayo de 2009 porque mi familia me maltrataba física y psicológicamente. Cuando estaba pequeña me abandonaron, por lo que la Policía de Ixtapan de la Sal me asistió y me llevó a un DIF”.

La joven contó que al adaptarse y hacerse a la idea de que esa sería su casa, comenzó a formar lazos. “Poco a poco pude ver todo lo que tenían para ofrecerme y salir adelante. Quiero ser ingeniero en biotecnología porque debemos cuidar nuestro planeta”.

La Casa Hogar Alegría, concluyó, le dio no sólo un techo, sino alimentación y formación académica. “Nos ofrecen ropa y una cama calientita, pero lo mejor de todo es que nos brindan una familia amorosa y que nos cuida”.

Las instalaciones están adaptadas con cubículos de terapia, espacios para talleres, auditorio y hasta un salón de usos múltiples para la práctica de yoga.