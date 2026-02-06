En las tiendas de material y equipo médico que se ubican en la Avenida Federalismo algunas presentaciones de cubrebocas se agotaron desde ayer.

Desde este jueves la gente comenzó a abarrotar estas tiendas ubicadas entre Morelos y Pedro Moreno lo que provocó que se agotaran principalmente el cubrebocas de niño y de adulto de color negro y azul de los económicos.

José Cruz Rodríguez, quien vive en Guadalajara, vino este viernes a comprar una caja de cubrebocas pero tuvo que adquirir del KN05 porque no había de los negros.

"Yo quería negro, pero ya no hay, hay mucha demanda porque ya mandaron la alerta que tenemos que usarlo y como yo trabajo en Educación Pública compre del KN95 que me costó 128 pesos la caja"

"Yo pregunté y me dijeron que ya no tienen del que quería que están volando, pero pregunto por otro y sí había pero muy caro", dijo Juan.

"Yo vine a buscar cubrebocas tricapa sí encontré, pero no había azules y negros, pero yo compré verde", añadió Alejandra Amador.

Empleados de las tiendas explicaron que desde ayer se agotaron muchas presentaciones.

"Ahorita nada más tenemos de cuatro capas del KN95, los Ambiderm están agotados desde ayer, están agotados de niño y adulto costaban 70 pesos la caja con 50 piezas, ayer incluso vinieron licenciados de la SEP para todas las escuelas pero ya están agotados", explicó Diego empleado de una tienda.

Paula, empleada de una tienda de materiales, comentó que la demanda es muy similar a cuando la crisis sanitaria del Covid 19.

EL INFORMADOR / A. Navarro

"Desde ayer se agotaron primero fue el infantil, la caja costaba 75 pesos con 50 cubrebocas, espero que me vuelvan a surtir pero no sé si me va a llegar hoy, dicen que van a tardar mucho en llegar a ver si no aumentan de precio", comentó.

Fortunato, empleado de la tienda Nafarrete Equipo México, explicó que también se agotaron los cubrebocas infantil, el negro y azul económicos que costaban 88 pesos las cajitas con 50 piezas.

"Los que nosotros manejamos son tricapa, pero ya no hay ahorita solamente tenemos KN95 ese cuesta 128 pesos con".

"Aquí también ya se agotaron teníamos de la marca Ambiderm y se agotó todo ya se mandaron pedir más, pero ahorita no tenemos nada, esperemos que si nos surtan porque hay mucha demanda", explicó Motse, empleada de otra tienda.

En otra tienda también informaron que desde ayer se agotaron los cubrebocas infantil y de adulto en azul y negro

"La gente se molesta porque les decimos que ya no hay", explicó la señora Ruth.

"Nosotros estamos repartiendo en todas las tiendas y estamos surtiendo poquito cubrebocas para que no neguemos nada, en todas las tiendas están pidiendo", dijo un empleado de la tienda Ortiz.

Sin embargo en algunas calles del Centro Histórico y en la zona de Obregón se pueden conseguir cubrebocas. La caja del cubrebocas negro y azul económico se vende en 70 pesos cuando anteriormente valía 50 pesos.

En tiendas en línea como Amazon y Mercado Libre se pueden adquirir cubrebocas tricapa para niños y negro en 199 pesos la caja con 50 piezas.

MF



