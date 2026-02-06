Jalisco ha aplicado más 649 mil dosis de la vacuna contra el sarampión en lo que va de 2026, como parte de una estrategia intensiva ante el rebrote de casos que mantiene a esta entidad como el principal foco de la enfermedad en México.

El director de Salud Pública de Jalisco, Roberto Carlos Rivera, informó que la entidad cuenta con suficiente abasto de vacunas y con más de 650 puntos de vacunación activos, entre centros de salud, unidades del IMSS y del ISSSTE, además de módulos extramuros en centros públicos y comerciales donde la población puede acudir libremente.

Señaló que la estrategia prevé la vacunación de hasta dos millones de personas, dando prioridad a niñas y niños de 6 a 11 meses y de 1 a 4 años, en especial a quienes acuden a guarderías y estancias infantiles.

La campaña de vacunación responde a la presencia sostenida de casos desde 2025 y al aumento registrado en este inicio de año, con Jalisco concentrando más de la mitad de los casos confirmados en el país.

¿Quiénes deben vacunarse contra el Sarampión?

Las autoridades de salud han ampliado sus recomendaciones para proteger a los grupos más vulnerables o susceptibles de infección, dadas las características altamente contagiosas del sarampión y el contexto epidemiológico actual:

Bebés desde los 6 meses de edad: se recomienda una primera dosis extraordinaria (conocida como “dosis cero”) antes de la edad habitual del esquema básico de vacunación.

Niñas, niños y adolescentes que no tengan el esquema completo de vacunación contra el sarampión.

Personas adultas que no hayan completado su esquema de vacunación o que no cuenten con su cartilla o no recuerden si recibieron las dosis necesarias.

La vacuna utilizada es la triple viral (SRP), que además protege contra la rubéola y las paperas; es segura, eficaz y gratuita, y puede aplicarse sin importar si se cuenta o no con derechohabiencia en instituciones de salud pública.

