AMLO reprueba al Ayuntamiento de Guadalajara por entrega de tarjetas de apoyo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprobó que el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernador por el partido Movimiento Ciudadano, entregué tarjetas de apoyos a la ciudadanía en medio de las campañas políticas rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio donde serán electas las autoridades municipales, entre ellas, la de la alcaldía de la capital de Jalisco.

Durante la conferencia "mañanera", desde Palacio Nacional, un reportero cuestionó a AMLO sobre el castigo a las prácticas de compro de voto en las presentes elecciones rumbo al 6 de junio. Mostró una tarjeta entregada por el Ayuntamiento de Guadalajara, denominada Consuma Local, y aseguró que se entrega en el municipio en plenas campañas electorales para renovar administraciones.

En respuesta, el Presidente López Obrador pidió ver la tarjeta y decidió mostrarla ante los medios de comunicación presentes "a ver si les da vergüenza".

AMLO leyó el documento que acompaña el plástico y posteriormente aseveró que "puede ser legal, pero considero que es una imprudencia, no es oportuno estar entregando estas tarjetas en vísperas de las elecciones. Ojalá y se suspenda es un exhorto de buena voluntad, porque puede ser legal pero no debe de entregarse ninguna tarjeta en estos tiempos, esperar a que pasen las elecciones y no a ir casa por casa a entregar tarjetas de este tipo".

López Obrador enfatizó que las autoridades deben actua de manera responsable.

OA