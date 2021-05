AMLO afirma que no permitirá "ninguna intromisión que afecte la soberanía y elección"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no permitirá que haya ninguna intromisión, ni injerencia de organismos ni de países extranjeros que afecte las elecciones ni la soberanía de México.

Esto luego que se confirmara que la OEA enviará a nuestro país una misión que observará la jornada electoral del próximo 6 de junio.

En la "mañanera", AMLO aseguró que su gobierno está abierto a que vengan observadores del organismo continental, pero señaló que México no es colonia ni protectorado.

"Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía y eso ya la saben en la OEA y lo saben en la ONU, y lo saben en todos (lados) que no vamos a nosotros a permitir ninguna actitud injerencista", dijo el presidente.

"México no es colonia, no es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano. Entonces no hay nada que temer, vamos nada más pues a estar pendientes y la misma ciudadanía, la misma gente, ayuda mucho en todo esto, las redes sociales, las denuncias que se hacen, para que las elecciones sean limpias, sean libres, que no hay compra de votos, que no haya fraude electoral y que no haya injerencias de países extranjeros", señaló.

GC