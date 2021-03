AMLO asegura que en abril todos los adultos mayores de Jalisco estarán vacunados

Será a finales de abril cuando todos los adultos mayores de Jalisco queden vacunados contra el coronavirus, por lo menos, en su primera dosis.

Así lo informó durante su visita a Jalisco el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que esto será posible gracias a la buena coordinación que se ha tenido dentro de la estrategia de vacunación nacional y a que se han establecido contratos con las farmacéuticas para que las dosis no dejen de llegar.

Inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, desde Tequila, Jalisco. https://t.co/5w1s3snywf — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 14, 2021

“Todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar a finales del mes de abril. En un mes y medio están todos vacunados, cuando menos con una dosis”, expresó el presidente.

Añadió que “de acuerdo con los especialistas”, si vacunamos a todos los adultos mayores de 60 años disminuye la mortalidad por COVID-19 en 80 por ciento.

Respecto de la petición que hizo el gobernador del Estado ayer al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, de apresurar la vacunación para los adultos mayores de Guadalajara y Zapopan, así como terminar de inmunizar al personal médico, Andrés Manuel aseguró que “pronto se llevará la vacunación a las grandes ciudades”, incluyendo a los municipios mencionados por el gobernador.

Hasta el momento, dijo, ya se han inmunizado “a todos los adultos mayores de 40 municipios del Estado de Jalisco”, según la información que el gobernador de la Entidad le reportó.

“No van a faltar las vacunas. Me da mucho gusto porque no fue fácil que se consiguieran las vacunas que se necesitan. Ya tenemos contratos para garantizar que todos los mexicanos se vacunen, todos. Tenemos contratos por 140 millones de dosis para todos.

Originalmente teníamos destinados 32 mil millones, ahora aumentó a 40 mil millones de pesos y ya hemos entregado anticipos. Ya están llegando las vacunas, ya no se va a detener el plan de vacunación”, expresó.

Con ello, dijo, se podrá vacunar de 200 a 300 mil ciudadanas y ciudadanos diariamente en el País.

Lo anterior fue dado a conocer durante la inauguración de la nueva base de la Guardia Nacional en Tequila, que de acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Sandoval, es la número 30 en el Estado y la cuarta en este municipio.

Para su construcción, dijo Andrés Manuel, se invirtieron 24 millones de pesos para construir esta base, edificada en un terreno cedido por la sociedad empresarial, pero con el apoyo del Gobierno del Estado y del municipal.

“Esta base va a garantizar que no falten los elementos para que haya paz y tranquilidad en Tequila, en esta región del Estado”, expresó.

LA CIFRA

En Jalisco hay seis mil 431 elementos de la Guardia Nacional, incluyendo a los 600 que llegaron hace unos días al Estado para reforzar la Seguridad contra los homicidios y la incidencia delictiva. A nivel País, dijo Andrés Manuel López Obrador, hay 100 mil agentes.

LS