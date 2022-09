“Orden dada no supervisada, no sirve para nada”, fue la frase con la cual el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reinició las obras complementarias de la Presa El Zapotillo a casi un año de haber establecido los acuerdos con las y los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que garantizan, no se inundará a las comunidades.

Con esta obra, que según prometió el Presidente, quedará concluida a finales de 2023, se garantizará el aporte al menos dos mil litros de agua por segundo para la zona conurbada de Guadalajara, con una inversión total de seis mil 825 millones de pesos comprometidos por el Gobierno Federal.

El reinicio de estas obras a 11 años de haber sido frenadas por las y los habitantes de estos pueblos, fue informado a través de un video compartido en sus redes sociales luego de la visita de supervisión hecha a la zona de la Presa ubicada sobre el Río Verde, entre los municipios de Yahualica y Cañadas de Obregón.

A la misma asistieron también el gobernador de Jalisco; el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la representante del Gobierno Federal ante las y los pobladores para este proyecto, Claudia Gómez Godoy.

Un día histórico para Jalisco

“Lo que se logró como acuerdo es muy, muy trascendente, por supuesto haber logrado una solución técnica para evitar que se inundaran las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo creo que es sin duda un acierto. Pero aun más importante es que con esta obra y con lo que ya se está haciendo en el acueducto para conectar la Presa El Salto-La Red y luego El Salto a la Presa El Calderón, estaremos resolviendo un problema histórico de la segunda ciudad más grande de México”, señaló el gobernador de Jalisco.

Recordó que actualmente la ciudad de Guadalajara tiene un déficit de 1.5 metros cúbicos por segundo, con este sistema que tendrá una inversión de seis millones de pesos, se lograrán 3 metros cúbicos por segundo “y habremos resuelto un problema que tenía 40 años discutiéndose”.

“Públicamente quiero reconocerle su compromiso en la Propuesta del Presupuesto de Egresos del próximo año ya están los recursos para poder terminar esta gran obra que le va a dar viabilidad y futuro a nuestra ciudad. Sin duda es un gran día para Jalisco”, señaló el mandatario estatal.

Germán Martínez recordó que las y los habitantes de los tres poblados participaron activamente en la solución para evitar el problema de la inundación de sus tierras, logrando el acuerdo de la construcción de seis ventanas de longitud de 13 metros y nueve de altura. La altura actual de la cortina es de 79.70 metros, y así se mantendrá.

“Iniciamos ya las obras con la construcción del acueducto que va de El Salto a la Presa El Calderón. Esa es una inversión importante para este año, cerca de dos mil millones de pesos (mil 189 millones de pesos) este año, y con eso se puede, en el tercer trimestre del año, se puede ya abastecer a la ciudad de Guadalajara con un metro cúbico (de agua). Esperaremos las otras etapas del proyecto para completar a finales de 2023 hasta tres metros cúbicos por segundo”, señaló el director.

Claudia Gómez Godoy coincidió que este es un día histórico para las tres comunidades de la Región y para el Río Verde y añadió que “estamos ante una decisión importantísima que se tomó hace casi un año, el 10 de noviembre de 2022” en la cual se decidió que la presa no quedara como un recurso en el olvido, pero también respetando los derechos humanos de los poblados involucrados, sin dejar de lado la reparación del daño a través de distintas obras complementarias acordadas con las y los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

El Gobernador de Jalisco explica las obras

“Con una inversión total de seis mil 825 mdp se terminará la presa El Zapotillo. Se construirá el acueducto El Salto-Calderón con 32 km de longitud, luego el tramo dos con otros 7 km y, finalmente, la construcción del acueducto Zapotillo-El Salto para aprovechar el agua del río Verde”, explicó el gobernador de Jalisco a través de otra publicación compartida en sus redes sociales.

El mandatario jalisciense ha sostenido previamente que el sistema podrá aportar, mediante tales obras complementarias, los metros cúbicos suficientes para el abasto de agua a la ciudad. El acueducto contempla 31.8 kilómetros en tramo a gravedad, con tubería de hierro dúctil de 40 y 48 pulgadas en una etapa de 10 meses de duración.

“De todo corazón, gracias al presidente y a la Conagua por escuchar nuestra voz, emprender la alternativa que desde Jalisco propusimos y etiquetar los cuatro mil 700 mdp que hacían falta en el presupuesto federal. Hoy es un gran día para nuestro estado y su futuro”, señaló el mandatario estatal.

JL