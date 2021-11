AMLO: El Zapotillo se queda a 40 metros; el Presidente promete apoyo a pobladores

El titular de la Conagua Germán Martínez Santoyo dio a conocer este miércoles, en reunión con los pobladores de Temacapulin, Acasico y Palmarejo, que la presa el Zapotillo mantendrá un llenado de 40 metros de altura, y la cortina de la presa quedará a 80 metros, con un sistema vertedor, que garantizará la no inundación de las poblaciones.

El sistema estará compuesto por 9 ventanas en su compuerta que impedirán que cualquiera de las poblaciones se inunden. Además, con estas nuevas especificaciones alcanzarán a llegar 3 metros cúbicos de agua por segundo para Guadalajara.

La reunión para revisar los acuerdos sobre la Presa El Zapotillo y de la reparación del daño a los pobladores de la región, se llevó a cabo esta mañana. Al rededor del mediodía, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó para dialogar con pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y refrendó su compromiso de garantizar el suministro de agua potable y la entrega de recursos económicos a las tres comunidades.

Durante la reunión, el gobernador de Jalisco, permaneció en silencio y no tomó la palabra. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador señaló que las promesas se cumplen y que los acuerdos permitirán que haya agua "para la gente más humilde de Guadalajara", que son quienes más lo necesitan, aunque aseguró que deberá buscarse el mecanismo para que esto se logre.

“Vamos nosotros a cumplir porque el proyecto técnico, además de que va a garantizar que no haya inundaciones durante mucho tiempo, se va a reforzar, vale más que sobre y no que falte. Vamos a cumplir para que hasta en casos excepcionales de lluvias y avenidas de agua, no haya inundaciones. Ese es el compromiso”, externó.

El Presidente, reconoció el esfuerzo de los pobladores durante estos años para lograr los acuerdos alcanzados en este día y los exhortó a continuar con el trabajo de manera organizada.

“Está quedando de manifiesto que se puede con el diálogo, con el respeto mutuo, llegar a acuerdos en beneficio de todos. Creo que ha sido ejemplar la lucha de ustedes, durante mucho tiempo, muchos años, son muy perseverantes y han logrado el propósito de que no se inunden estos tres pueblos. Esto es todo un logro”, puntualizó.

JL