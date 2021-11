AMLO llega a Temacapulín para revisar acuerdos y reparación de daños a pobladores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a Temacapulín para revisar los acuerdos sobre la Presa El Zapotillo y de la reparación del daño a los pobladores de la región.

Desde las 10:00 horas de esta mañana, pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se congregaron en la plaza principal a la espera del arribo de AMLO, pero no fue sino poco después del mediodía que el Mandatario llegó en compañía de secretarios de Estado, entre ellos, Marcelo Ebrard quien lo acompañó en su viaje a la sede de la ONU en Nueva York.

No obstante, la reunión no ha dado inicio debido a que pobladores no han permitido al Presidente López Obrador llegar al estrado en medio de saludos y conversaciones.

Se espera que en unos minutos comience la reunión que significa la tercera visita de AMLO a Temacapulín.



OA