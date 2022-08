Un fraude similar al de la inmobiliaria AJP denunciaron este miércoles en el Congreso de Jalisco. De acuerdo con Gonzalo Rioles Briseño, una de las víctimas, señaló que la empresa Green Oceans Inc. realizó un fraude a, al menos, 800 personas.

La víctima detalló que la empresa los invitó a invertir y esta les daba 20% de intereses mensuales.

“Empezamos el 20 de octubre de 2020. Primero metimos 300 mil pesos y al día siguiente otros 300 mil, fruto de mi pensión, con ello nos dieron 60 mil pesos de interés la primera vez. En 2021, el 21 de abril, nos empezaron a decir que tenían que cambiar los pagarés viejos por pagarés nuevos y nos dieron el actual, dónde especifica lo que nos debían. A partir de esa fecha, nos empezaron a traer que el siguiente mes nos pagaban”, compartió.

Para esas fechas, aún había gente depositando. Daban hasta 500 mil pesos.

“Somos un promedio de 800. Algunos han presentado denuncia, otros no, en el grupo se dijo que tenían que presentar, pero no todos quisieron, pienso que porque dijeron que en Fiscalía te podían revertir el préstamo en tu contra y decir que era lavado de dinero. A mi que me investiguen porque es dinero de mi pensión, de mi trabajo y adelante, si quieren investigar a otro es su problema”, expresó.

Ademas, Rioles Briseño resaltó que en el grupo que tienen las víctimas, había quienes tenían hasta 20 millones de pesos invertidos.

Resaltó que acudieron al Congreso en busca de apoyo y respaldo de los diputados con el fin de que las denuncias aumenten.

