A una semana de la inundación, vecinos de Alcalde Barranquitas sufren estragos

Luego de cumplirse una semana de los daños que dejó una de las primeras tormentas del temporal, en algunas de las casas de la calle Santa Mónica, en la colonia Alcalde Barranquitas, aún pueden verse los estragos que dejó la inundación ocurrida en la zona. Las marcas de humedad se aprecian en las fachadas y en algunas cocheras los muebles esperan la luz del sol que los seque. La calle en general huele a desechos de alcantarilla y la grava suelta se siente al paso sobre ésta.



La señora Leticia Barajas fue una de las personas afectadas por los daños que alcanzaron a al menos 14 viviendas de la colonia. Las pérdidas, según calculó, ascienden a más de 300 mil pesos, contando los productos y material dañado en la estética de su hijo como los muebles y electrodomésticos de su casa. "En tres años se nos ha inundado ya 16 veces, hasta cuándo va a parar", dijo con lágrimas en el rostro, pues según refirió, en 2016 sufrieron al menos 10 inundaciones, cinco en 2017 y ahora en 2018, la del domingo pasado "fue la primera".



De acuerdo con Leticia, las autoridades apoyaron a los vecinos que sufrieron daños en sus fincas. La Secretaría de Salud acudió a sanitizar los espacios y a verificar que los habitantes no hubieran sufrido alguna infección por el contacto con las aguas pluviales y residuales, además de que tuvieron una reunión con el alcalde interino, Enrique Ibarra Pedroza y el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), en la que se les pidió que realizaran una lista para cuantificar los daños y entregar una indemnización por parte del consorcio constructor, misma que sería entregada en un plazo de al menos 15 días.

EL INFORMADOR / G. Gallo



Por su parte, Efrén Orozco, gerente de un restaurante ubicado en la misma cuadra, refirió que si bien el negocio tuvo pérdidas tanto en materia prima como menaje, e incluso una de las camionetas de la empresa resultó totalmente dañada, los daños no han sido cuantificados en su totalidad, sin embargo serían al menos 100 mil pesos, mismos que esperan sí sean pagados por las autoridades. "Quiero pensar que existe la responsabilidad civil por hacer el pago de los daños sufridos, igual pasa con el colector, supongo que son acciones que se toman pensando en la civilidad y pensando en que esto no se vuelva a repetir, sin embargo uno, con lo que le ha tocado vivir en otras circunstancias, desconfía un poco", expresó Efrén.



Varias de las tortugas que tenían en la terraza del restaurante terminaron nadando dentro de la alcantarilla, junto a la cual se encuentra una bomba cuya función es evitar inundaciones, y misma que según vecinos de la zona no funcionó el pasado domingo, por lo cual autoridades colocaron una bomba más para reforzar las labores.



Tras la clausura de las obras realizadas en la estación La Normal de la Línea 3 del Tren Ligero, realizada el pasado 11 de junio, debido a que no funcionaron dos cárcamos disponibles para hacer los trasvases de agua hacia los colectores, el Siteur informó que se instalaría una tubería metálica de 24 pulgadas de diámetro por debajo de la avenida Alcalde, para bombear y direccionar las aguas, y así evitar ingresen a las fincas.



Según señaló la dependencia, por este motivo permanecería cerrada la avenida Alcalde en el tramo de Avenida de los Maestros a Ávila Camacho, desde las 23:00 horas del viernes 15 y hasta este domingo, como parte de los primeros trabajos. Se prevé que la desviación de este colector concluya en los próximos 10 días.

LS