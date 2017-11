A dos meses, se va fiscal de desaparecidos

María Teresa Medina Villalobos, quien el pasado 31 de agosto fue nombrada como titular de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, renunció al cargo “por motivos de salud”, afirmó la Fiscalía General del Estado.

Por escrito, la dependencia señaló que Medina Villalobos, quien no concedió entrevista, desempeñó un trabajo ejemplar y mantuvo una estrecha relación con las organizaciones involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas.

Tres semanas después de tomar el puesto, el 21 de septiembre, la ex funcionaria detalló que identificó factores que traban la investigación de los casos relacionados con esta problemática. Entre ellos mencionó el insuficiente personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la falta de un sistema de videovigilancia en la metrópoli y la tardanza que hay al revisar imágenes de instituciones particulares, como los bancos.

Sin embargo, Dante Haro, ex encargado de la Fiscalía de Derechos Humanos que llegará al puesto de forma interina, aseguró que uno de los principales pendientes que dejó Medina Villalobos fue la conclusión del reglamento que definirá la operación de esta nueva área. Acentuó que el documento estará listo a más tardar en un mes.

Haro destacó que ya se trabaja en la construcción de las instalaciones para el banco de perfiles genéticos aportados por las familias de los desaparecidos. Sin embargo, explicó que todavía falta que los diputados locales decidan el monto que entregarán a la inédita Fiscalía para que se compren los reactivos y se contrate al personal que requiere el espacio.

También resaltó los avances en la identificación de empleados no aptos y la realización de convenios con el Instituto Nacional Electoral (INE) para compartir y consultar información de las huellas dactilares de forma inmediata.

Tras el anuncio, integrantes de asociaciones como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) y del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), comentaron que la salida de la ex visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no implicará un retroceso en los trabajos.

César Pérez Verónica, director del Cepad, apuntó que el 26 de octubre se instaló una mesa de seguimiento con organizaciones de la sociedad civil, colectivos, Fiscalía y la ONU, cuyos trabajos se deberán continuar.

“Lo importante será que se le dé seguimiento a esa mesa de instalación y en esos términos se deberá terminar la fecha de convocatoria para elegir al titular de esta fiscalía especializada”, dijo.

Debido a que recién iniciaba en el puesto y se comenzaba a contextualizar de la problemática de las desapariciones en Jalisco, la renuncia de Teresa Medina a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas no supondrá un retroceso en los trabajos de esta área, coincidieron grupos de la sociedad civil como la asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que se mostraron confiados en que las labores con un nuevo titular avanzarán.

“Fueron apenas 60 días, no nos dio tiempo de nada. En realidad apenas se estaba empapando de lo que era el problema, ella no conocía absolutamente nada, sabía lo que es el problema, pero cuando llegábamos nosotros apenas estaba conociendo los casos”, manifestó Guadalupe Aguilar, integrante de Fundej.

César Pérez Verónica, director de Cepad, coincidió en que al iniciarse en la revisión del funcionamiento de esta área, dos meses no fueron suficientes como para creer que se truncó su evolución.

“En algunos aspectos vimos algunos avances, creemos que no es fácil hacer una evaluación de una fiscalía especializada de estas características donde necesitan una infraestructura más especializada, capacitación de más alto nivel y me parece que así como era muy pronta la instalación de esta fiscalía, las necesidades son muchas”.

Aguilar también consideró que ya se trazó una ruta y quienes permanecen continuarán con la dinámica. “No creo que vayamos a empezar de cero porque se quedan las mismas personas, las que llevaban a cabo las investigaciones de nuestros desaparecidos, por otro lado tengo entendido que el maestro Dante Haro se va a quedar encargado en lo que llega otra persona y él no es una persona ajena al problema”.

Pérez Verónica insistió en que no se debe revertir ninguna de las mejoras implementadas en este tiempo, sino perfeccionar las buenas prácticas que se comenzaron a adoptar y erradicar aquellas que no funcionan. No obstante, reconoció que aún había algunas fallas importantes.

“Había personas que todavía seguían preguntando por sus expedientes y las investigaciones que se estaban realizando en algunos casos no les prestaban el expediente, no les reconocían la coadyuvancia, en otros aspectos, por ejemplo en términos de capacitación”.

Avanzan en conducción de investigaciones

El fiscal interino, Dante Haro, informó que ya cuentan con los primeros resultados en la Dirección General de Análisis y Contexto, que implica indagatorias en los casos de desaparición desde distintas disciplinas para robustecer el trabajo del Ministerio Público, que es el que lleva a cabo la conducción de las investigaciones.

“Ya está funcionando, tiene encargados varios productos para poder dar a luz asuntos sensibles que contextualizarán varios casos que orientarán a los Ministerios Públicos para poder resolver situaciones que por décadas no se habían dado”.

Además, para la correcta y eficiente operación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas se requiere una partida presupuestal, no sólo para la conclusión del laboratorio de perfiles genéticos, sino para consolidar sus distintas áreas, enfatizó Haro.

En la parte de la búsqueda, explicó, se requiere consolidar aún más la Alerta Amber y el Protocolo Alba; y en la parte de la investigación aún falta invertir en la capacitación especializada de los policías investigadores y de los ministerios públicos.

A tres semanas, identificó trabas en investigaciones

El 21 de septiembre pasado, tres semanas después de que inició labores la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la entonces titular, María Teresa Medina, destacó que entre las dificultades que traban las investigaciones de este problema en Jalisco estaban el insuficiente personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la falta de un sistema de videovigilancia en la metrópoli, la tardanza al revisar imágenes de instituciones particulares, como los bancos, y la emisión de oficios que entorpecen las pesquisas.

Durante su participación en el foro “Frente a la desaparición forzada y la desaparición por particulares en Jalisco: la lucha por la verdad y la justicia”, que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Medina reconoció que otras complicaciones eran la falta de atención justa, digna y oportuna a las víctimas.

En esa fecha resaltó las evaluaciones al personal y la selección de los integrantes de la Unidad de Análisis y Contexto para incluir perfiles como antropólogos, sociólogos, psicólogos y especialistas en estadística e informática.

“Esta parte multidisciplinaria nos va a apoyar en la asociación de casos y en el análisis de contexto donde nos refieran las regiones de ocurrencia de las desapariciones”, dijo.

También resaltó la necesidad de reforzar la coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para poder acceder a sus bases de datos y para identificar huellas dactilares.

Nuevo titular debe tener experiencia

Aunque ya existe una lista de requisitos para el perfil del titular de la Fiscalía de Desaparecidos, es importante que se vigile desde la sociedad e instituciones que participarán en el comité de evaluación la selección del candidato adecuado, expuso César Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

“El perfil adecuado es la segunda parte y lo menos que se espera es que sea una persona que tenga experiencia en el tema de investigación criminal, conocimientos de derechos humanos, que sepa sobre violaciones graves, sobre el sistema interamericano de derechos humanos, que sepa de género, de grupos vulnerables y conocimiento muy amplio, eso es lo que se espera de quien vaya a ocupar la titularidad”.

El fiscal interino, Dante Haro, informó que en los próximos días lanzarán una convocatoria para seleccionar al mejor perfil entre universidades, organizaciones y colectivos, para que el nuevo titular tenga todos los avales y el respaldo de cada parte.

