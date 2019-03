A cinco años de su muerte, no hay justicia para “Botas”

El pasado jueves 7 de marzo se cumplieron cinco años de la fecha en la que María Fernanda Vázquez, conocida por sus amigos como “Botas”, murió tras ser arrollada por un autobús de la ruta 368 del transporte público afuera de la Preparatoria 10. Y a la distancia, su familia considera que “Botas”, cuyo deceso dio origen al planteamiento de un nuevo modelo de transporte, no ha recibido justicia.

La hermana de María Fernanda, Ana Belén Vázquez, hoy es activista. Lidera el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado, y cree que los principales obstáculos que ha enfrentado su familia durante el proceso legal han sido la falta de un protocolo de orientación y asesoría en los procesos legales (sobre todo en el inicio), e inconsistencias dentro de los expedientes de investigación.

También asegura que, aún como familiar directa de la víctima, la autoridad le ha negado acceso a la carpeta de investigación en diversas ocasiones, y que también ha percibido “fallas” de operación por parte del Ministerio Público que lleva el caso.

“Por ejemplo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no tiene un protocolo de orientación. No sólo se trata de que te digan que te van a pagar un dinero o que te van a poner a un psicólogo; falta que te asesoren, que te digan lo que puede tardar tu proceso, si tienes esperanza de obtener justicia o no. Que la gente no esté esperanzada por algo que no va a pasar”.

Leopoldo, el conductor que arrolló a “Botas” y a otras 22 personas (de las cuales cuatro resultaron con daños colaterales graves), se encuentra en prisión desde 2014. Luego de dos años de procesos legales obtuvo una sentencia de 28 años, misma que se redujo a 20 porque el Juzgado Nueve de lo Penal, a cargo del juez Jaime Gómez, lo absolvió del delito de abandono de personas.

Además, durante el proceso penal se consideró el hecho como homicidio simple, a pesar de que en el expediente hay voces de testigos que aseguraron que el chofer “se echó en reversa” tras arrollar a María Fernanda. A Leopoldo, comparte Ana Belén, le restan 15 años de sentencia, aunque él aún puede apelar y su pena pueda reducir. En el mejor de los casos, el juez podría revisar nuevamente el caso para admitir los cargos que antes se retiraron.

Camiones que cobran vidas

En 2014, año en el que falleció María Fernanda, se registraron 54 muertes en las que se involucraron unidades del transporte público. Y a pesar de que la cifra se redujo, tampoco se trata de una baja significativa. Al cierre de 2018 se contabilizaron 46 decesos, según información de la Secretaría de Transporte. Y de 2013 a 2018 (durante la administración pasada) fallecieron 334 personas por percances en los que estuvieron involucrados camiones urbanos.

La muerte de María Fernanda, “Botas”, obligó al Gobierno del Estado a poner en agenda un nuevo modelo de transporte en la Entidad... pero no se logró. ESPECIAL

“Nunca hubo estrategia; fue simulación”

La muerte de María Fernanda visibilizó algunas de las principales fallas de operación del sistema de transporte público en el Estado. Y fue a partir de ese percance cuando la administración del ex gobernador, Aristóteles Sandoval se comprometió a mejorar el sistema, pero no sólo de manera estética, sino llegar al fondo.

Así, se prometió que las condiciones laborales de los conductores mejorarían para evitar que jugaran “carreritas” entre ellos en busca de más pasaje para obtener un porcentaje de ganancia por cada boleto vendido. Una realidad que, cinco años después, no se ha erradicado.

Para Ana Belén Vázquez, la anterior administración estatal sólo “simuló” en materia de movilidad, pues nunca atendió las recomendaciones que hizo el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado (que ahora ella coordina).

En su opinión, sí hay esperanza de que la nueva administración estatal genere un “cambio verdadero” en el sistema de transporte público porque las autoridades han tenido acercamiento con el Observatorio.

“Hace mucho no veíamos una estructura tan bien planteada; parece que su plan va a funcionar y esperemos que así sea. Se pusieron el plazo de mejorar el sistema de transporte antes de un año y, aunque ahora nos preocupa un poco el tema de la tarifa, esperemos que funcione de la mejor manera”, finalizó.

La reparación del daño: 350 mil pesos

Como reparación del daño, la anterior administración del Gobierno del Estado le entregó a la familia de María Fernanda “Botas” una compensación por 350 mil pesos.

De acuerdo con Ana Belén, si bien la mutualidad no se acercó a ellos para ofrecerles dinero (como sí lo hizo con otras víctimas del percance), hubo autoridades que sí lo hicieron para tratar de reducir el impacto que el hecho causó a la imagen del Gobierno.

“Pero no se trata del dinero. Si fuera por el dinero hace mucho habríamos parado. Nosotros creímos que este es el camino que debimos seguir; si no lo hacíamos nosotros, nadie lo iba a hacer. Hemos pensado muchas veces en dejarlo ya, en cerrar este proceso, pero ahora creemos que ya estamos en la recta final. Esperamos que esto pueda terminar pronto. Esta es una muestra de cómo, después de cinco años, puedes comenzar acceder a la justicia”.