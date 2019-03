Camioneros paristas libran retiro de concesiones, pese a reformas

En la pasada administración se aseguró que revocarían los permisos a las unidades de las rutas que participaran en paros camioneros, pero de los más de 20 derroteros que dejaron de prestar el servicio para manifestarse contra el Gobierno de Jalisco, a ninguno les han retirado la concesión, de acuerdo con información entregada vía Transparencia por la Secretaría de Transporte.

Además, nueve de estas rutas cuentan con amparos: 51, 358, 619, 622, 624, 625, 626, 629 y 644 (en total, hay 26 amparadas por diversas causas).

A pesar de que las manifestaciones se desarrollaron entre 2016 y 2018 -principalmente para exigir el aumento a la tarifa del transporte-, en el primer año sólo se revocaron dos permisos, pero no corresponden a los derroteros que pararon actividades. Incluso, en los siguientes dos años no se retiraron permisos por cualquier causa.

En el apartado de rutas extintas aparece la 368. No participó en paros, pero fue la responsable del camionazo ocurrido frente a la Prepa 10 de la Universidad de Guadalajara en 2013, en la que una estudiante perdió la vida.

En 2014, desaparecieron también unidades de la Ruta 258-A, luego que en noviembre de ese año, una de éstas atropellara a dos menores en la colonia Lomas del Paraíso: una falleció y la otra perdió una pierna.

Ana Belén Vázquez, coordinadora del Observatorio de Movilidad y Transporte, aclara que estos procesos fueron un acto de simulación: “A la Ruta 368 no se le quitó la concesión, se presumió por parte del Gobierno del Estado, pero sólo se cambió de nombre”.

De acuerdo con la Secretaría de Transporte, aún se tienen 400 expedientes jurídicos en trámite, aunque no precisa las rutas a las que se les siguen los procedimientos. Además, no respondió sobre el resto de sanciones impuestas contra las unidades del transporte público en el sexenio pasado.

“Las otras sanciones quedarán en palabras porque, al final de cuentas, en donde pueden tener una verdadera sanción o cambio es con la revocación de permisos”, lamenta Ana Belén Vázquez.

Algunas de las rutas amparadas contra el retiro de concesiones

50-B, 51, 78, 101, 358, 360, 604, 611, 619, 622, 624, 625, 626, 629, 631, 633, 634, 636, 637, 644, 645, 647.

Ninguna de las más de de 20 líneas que dejaron de prestar el servicio para manifestarse contra el Gobierno de Jalisco y por un aumento a la tarifa ha perdido la concesión. EL INFORMADOR/Archivo

Difieren en los subsidios entregados a camioneros

Aunque en octubre pasado la entonces Secretaría de Movilidad respondió vía Transparencia que se habían otorgado 50 millones de pesos en apoyo a transportistas que se sumaron al nuevo modelo de la ruta-empresa, la nueva Secretaría de Transporte entregó documentación que avala solamente la autorización de 14.7 millones de pesos.

La presente administración entregó sólo un documento de una sesión del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad, desarrollada en agosto pasado, en la que se solicita y autoriza la entrega de recursos a siete derroteros que integran 245 unidades.

A mediados del año pasado, la Semov solicitó modificaciones a las reglas de este fondo, que concentra los ingresos de la recaudación por la vía de las fotomultas, para que los recursos se destinaran también para apoyar a los transportistas que atendieron el llamado del Ejecutivo como parte del reordenamiento que se implementó en la pasada administración. El objetivo era que pudieran renovar las unidades o adquirir nuevo vehículos para la prestación del servicio.

De acuerdo con ese documento, el monto más alto, por 3.6 millones de pesos, se otorgó al Sistema Integrado de Transporte Público de Puerto Vallarta, que opera con 60 unidades, mientras que el más bajo fue por 660 mil pesos a la ruta complementaria C106, que cuenta con 26 unidades.

En octubre pasado, la dependencia respondió que el fideicomiso entregó 42 millones 60 mil pesos en apoyo a las unidades de la ruta-empresa y otros ocho millones 640 mil pesos para la implementación del recaudo a las unidades que habían migrado a este modelo.

Ana Belén Vázquez, coordinadora del Observatorio de Movilidad y Transporte, declara que no cuentan con los datos, pero saben que no se manejó bien la entrega de estos apoyos. “Se comenzaron a otorgar, pero no se pidió ningún comprobante de que ese dinero sería empleado para la mejora de sus unidades. Lo hicieron todo al final y les valió si estaba bien arreglado, si tenían los papeles correspondientes. No sé los criterios que tomaron para hacer esos préstamos, pero fueron como regalos”.

Se solicitó entrevista sobre el tema a la Secretaría de Transporte, pero hasta anoche no fue otorgada. La dependencia pidió los documentos entregados vía Transparencia para hacer una comparativa sobre las respuestas brindadas; sin embargo, tampoco respondió sobre la diferencia en los montos.

Reciben subsidio en el periodo 2013-2018

Rutas sumadas al nuevo modelo ruta-empresa que recibieron apoyos durante la pasada administración estatal:

Ruta del Sistema Integrado de Transporte Público de Puerto Vallarta. Concesionario: Transportes Unido Costa Pacífico. Recibió: 3’600,000 pesos.

Ruta del Sistema Integrado de Transporte Público de Zapotlán el Grande. Concesionario: Transportes CAZEV. Recibió: 3’120,000.

Complementaria C46. Concesionario: Transportistas de la Ruta 643. Recibió: 2’040,000.

Complementaria C36. Concesionario: Transporte de Jalisco (Ruta 612). Recibió: 1’980,000.

Troncal T01 18 de Marzo. Concesionario: Transporte Integrado Alianza. Recibió: 1’800,000.

Complementaria C105. Concesionario: Transportes Rogan Plus. Recibió: 1’500,000.

Complementaria C106. Concesionario: Transportes Rogan Plus. Recibió: 660 mil pesos.

“Es un acierto otorgarles apoyos”

Debido a que la actual administración anunció que se entregarán más de 600 millones de pesos a los transportistas para que estén en condiciones de sumarse al nuevo modelo de la ruta-empresa, Ana Belén Vázquez, coordinadora del Observatorio de Movilidad, considera que es una buena medida.

La Secretaría de Transporte contempla la entrega de 80 mil pesos por unidad para la instalación del sistema de prepago y de monitoreo, que es una de las principales inconformidades de los camioneros. “Creo que es necesario hacer un aporte. La administración pasada fue muy exigente en que los transportistas pagaran todo, pero había rutas sin recursos”.

Por ello, dice, las rutas que migraron al nuevo modelo estaban en números rojos, pues no se les hizo un planteamiento correcto. Además, ya arrastraban pérdidas por la cancelación del aumento de la tarifa hasta en tanto no se cumpliera con los requisitos solicitados por la autoridad. “Es un acierto otorgarles apoyos, se estará monitoreando constantemente”.

Recuerda que durante la presentación del proyecto, el titular de Transporte, Diego Monraz, comentó que ahora la dependencia les retendrá el dinero para la renovación de la flota vehicular. “Eso habla de un compromiso de no aceptar el dinero porque sí, sino que estará en constante movimiento el apoyo de los dos lados”.

La pasada administración aseguró que retiraría las concesiones a los que participaran en paros camioneros, pero no hay revocaciones de permisos. EL INFORMADOR/Archivo

Vigilan cumplimiento del nuevo modelo

El Observatorio de Movilidad y Transporte funge actualmente como Contraloría Social de la implementación del Programa Mi Transporte, responsable del modelo de la ruta-empresa implementado por la actual administración, con el objetivo de vigilar que el plan sexenal se cumpla en las fechas anunciadas en días pasados.

Actualmente observan el desarrollo del registro de las más de dos mil 470 unidades que operan sin concesión ni autorización vigente, el cual concluirá a finales de este mes. Ana Belén Vázquez informa que este día acudirán a la dependencia para que se les entregue un corte de cuántos camiones se han sumado al proceso.

Debido a que estos camiones recibirán un permiso temporal de 120 días (mientras se investiga su situación), agrega que serán monitoreados para evitar que se les brinde un permiso permanente a los que participaron en algún accidente o que prestaran un mal servicio a los usuarios. “Estamos en un periodo de prueba. Se le está dando el beneficio de la duda a todos los transportistas, pero si no pasan esta primera etapa, que es el registro, nosotros esperaríamos a que empiecen los ‘levantones’ de rutas”.

Este punto se puso sobre la mesa en las reuniones que sostienen con la Secretaría de Transporte, debido a que hay muchas rutas que están a favor o dicen estar de acuerdo con el nuevo modelo, pero sus antecedentes demuestran que son muy problemáticas. “Al final de cuentas, para no cuadrarse, van a seguir en la ilegalidad o se ampararán. Nos dijeron que se van a comenzar a hacer operativos para detener a las rutas que no cumplan con el tiempo establecido”.

GUÍA

Irregular, la mitad de las unidades en circulación

De las cinco mil unidades del transporte público que operan en el Área Metropolitana de Guadalajara, la Secretaría de Transporte tiene documentadas que dos mil 447 son irregulares, pues carecen de concesión, permiso o autorización vigente.

La mitad de los camiones tiene documentos vencidos, mientras otros suman más de cuatro años en esta situación. “Si mañana cualquiera de esas unidades incurre en una falta vial, tiene que ser detenida porque no tiene un documento vigente que compruebe su permiso para circular”, declaró Diego Monraz.

El director de Transporte Público, Amilcar López Zepeda, apuntó que en otros casos encontraron que “el vehículo sí cuenta con autorización, pero no es el que está registrado”.

Aunque la pasada administración reportó que la ruta-empresa registraba un avance de 50%, las autoridades de la presente gestión aseguran que sólo 10% de las unidades contabilizadas pertenece al nuevo modelo. El resto aún forma parte de empresas como el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome), que se encuentra en proceso de liquidación.

Además, de las 119 concesiones previstas, sólo se dieron 19: 16 dentro del Área Metropolitana de Guadalajara y las otras en Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán El Grande (Ciudad Guzmán). Se avalaron 62 derroteros y 706 unidades. También existen siete concesiones pendientes o no identificadas: a cuatro les falta la firma y tres presentan archivos incompletos.

Durante la presentación del Programa Mi Transporte, Diego Monraz informó que, durante este mes, regularizarán a las más de dos mil unidades que no tienen permisos.

Plan de reordenamiento

En este mes se identificarán y regularizarán los dos mil 470 camiones que se encuentran fuera de regla.

Se entregarán autorizaciones para prestar el servicio durante 120 días a los transportistas que cumplan con los requisitos.

Una vez que concluya el plazo deberán sumarse al Programa Mi Transporte, que trabajará bajo el modelo de ruta-empresa.

El plan del Gobierno del Estado incluye el reordenamiento de las rutas y el tránsito hacia un plan de tecnologías limpias que se impulsará con la renovación de camiones.

Una vez que se cumplan con los requerimientos y con el Programa General de Transporte, se podrán cobrar los 9.50 pesos aprobados en agosto de 2018 por el Comité Técnico de Validación de Tarifas.

El titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, afirmó que este año se invertirán más de 600 millones de pesos para que los derroteros cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su calidad.

La autoridad aún no tiene claridad sobre el número de vehículos que ofrecen el servicio en la ciudad, debido a las irregularidades que presenta el padrón que se elaboró en la pasada administración para registrar a todas las unidades del transporte público, que tuvo un costo de 40 millones de pesos.

Durante enero pasado se presentó un fallecimiento, frente a los cuatro que se contabilizaron en ese lapso del año anterior. EL INFORMADOR/Archivo

Bajan las muertes

Durante los dos primeros meses de la actual administración se redujeron las muertes y accidentes con lesionados registrados en el Área Metropolitana de Guadalajara, en los que participaron unidades del transporte público colectivo y masivo. Esto, en comparación con el mismo periodo de 2018.

De acuerdo con la Secretaría de Transporte, durante diciembre pasado no se registraron muertes, mientras que en el mismo mes de 2017 hubo una.

Durante enero pasado se presentó un fallecimiento, frente a los cuatro que se contabilizaron en ese lapso del año anterior.

Aunque la pasada administración ya había logrado reducir las estadísticas, el número de decesos se incrementó de nuevo en el último año del sexenio, al registrarse 46, mientras que en 2017 se presentaron 35 (la más baja que se había tenido en los últimos seis años).

El número de accidentes con lesionados también se redujo, al pasar de 463 en 2017 a 417 el año pasado. Sin embargo, el número de heridos creció: de 840 a mil 078 en el mismo periodo. En este indicador, el primer mes de la actual administración también registró un aumento (con 17 más, en comparación con los 76 documentados en 2017).

Las reducciones que presentan las estadísticas de la actual administración estatal en muertes y lesionados podrían obedecer al reforzamiento de los operativos por parte de la Secretaría del Transporte, considera la coordinadora del Observatorio Ciudadano.

Sigue: #DebateInformador

¿Hay algún cambio en el servicio del transporte público en la ciudad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador