Faltan dos días para el Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero. Una fecha emblemática para los jaliscienses católicos porque representa la oportunidad de festejar a una advocación mariana popular y, además, comer tamales. Así es este día en la Entidad:

Los tamales que se comen el 2 de febrero son un “pago” de los afortunados que obtuvieron al "muñequito" en la pasada rosca de Reyes del 6 de enero, pero pocos saben cuál es el origen de la celebración y dónde se conmemora en Jalisco. Aquí te contamos.

El Día de la Candelaria

El Día de la Virgen de la Candelaria es una celebración católica. Su fiesta se realiza, según el calendario o santoral católico, cada 2 de febrero y tiene su origen en el recuerdo de la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén, luego de su nacimiento, y la purificación de la Virgen María después del parto ; de acuerdo a información del sitio religioso catholic.net

El Día de la Candelaria es una de las festividades más importantes para los católicos en México . El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que con esta fecha se pone fin a los festejos navideños de diciembre. Y aunque esta conmemoración es de origen católico, e n nuestro país se ha mezclado con ritos prehispánicos, dando un toque particular a esta tradición .

Celebraciones en Jalisco

El 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria, se festeja en muchos lugares de Jalisco, la advocación mariana es particularmente popular, pero existen lugares con especial reconocimiento:

San Juan de los Lagos . Quizás la más conocida en todo Jalisco por la cantidad de feligreses que asisten. Es el segundo santuario mariano en el país con más visitas, únicamente por debajo de la Basílica de Guadalupe , en la Ciudad de México.

. Quizás la más conocida en todo Jalisco por la cantidad de feligreses que asisten. , en la Ciudad de México. Talpa . Sus fiestas son el octubre, pero los peregrinos también visitan el templo el 2 de febrero.

. Sus fiestas son el octubre, pero los peregrinos también visitan el templo el 2 de febrero. Encarnación de Díaz

Acatic

Lagos de Moreno

En Guadalajara , la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en la calle Río Rhin, en la colonia Atlas

¿Por qué se comen tamales en el Día de la Candelaria?

Como es común, la tradición de comer tamales el Día de la Candelaria tiene una connotación en el sincretismo mexicano. La doctora Carmen Anzures y Bolaños, especialista del INAH, para la agencia SUN, explica que hasta antes de la Conquista española se comían por el ciclo agrícola.

Los tamales se preparaban para pedir al dios Tláloc, la diosa Chalchiuhtlicue y a los Tlaloques por las buenas cosechas y lluvia abundante.

Con la llegada de la Iglesia católica que trajeron los españoles, la mezcla provocó la tradición más o menos como la conocemos hoy en día, donde cada 2 de febrero, los tamales son indispensables en la celebración de la Candelaria, y como pago por obtener el "niño" de la rosca en el Día de Reyes.

OA