En México habitan alrededor de 28 millones de perros, según la Asociación Mexicana de Médicos y Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE). Y aunque el 70% de esta cifra son perros callejeros, algunos tienen la fortuna de estar en un hogar mexicano. Pero cuando el número de las mascotas aumentan podrían revelar un conflicto psicológico.

La Facultad de Psicología de una Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió que si la cantidad de animales de compañía excede el bienestar de los habitantes del espacio compartido, podría tratarse del síndrome del Arca de Noé .

El problema radica cuando una persona incrementa el número de animales a su cuidado y deja de proveerles una vida saludable .

De acuerdo a un artículo publicado en la Gaceta UNAM, "en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) se encuentra el síndrome del Arca de Noé, el cual se caracteriza por la acumulación de animales domésticos, a los que la persona no logra proporcionarles los cuidados adecuados y niega o no reconoce la falta de asistencia" .

La gravedad aparece cuando varios animales se encuentran acinados se acumulan restos de orina, heces fecales, pulgas, garrapatas que pueden traer consecuencias en la salud en general.

Cualquier persona puede padecer el síndrome del Arca de Noé, pero los adultos mayores son más propensos a desarrollarlo debido a que está relacionado con aspectos como la depresión, el abandono o la falta de compañía ; donde los animales sustituyen este vacío.

Para tratar este conflicto, es necesario acudir con un especialista. El acompañamiento psicoterapéutico puede resultar de mucha ayuda y el enfoque Gestalt es una opción relevante para tratar estos casos .

De acuerdo al psicoterapeuta Sergio Iván Vázquez lo importante es reconocer la experiencia profunda de la persona y acompañarla para que encuentre mejores soluciones al problema afectivo. “No sólo hay que observar la conducta como un problema”, apuntó.

Con información de SUN

