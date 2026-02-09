El IDEFT capacita a jóvenes del Hospicio Cabañas Varonil para fortalecer su futuro laboral

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), a cargo de Salvador Cosío Gaona, realizó la entrega de constancias de reconocimiento a jóvenes del Albergue Varonil San Antonio Alcalde (Hospicio Cabañas Varonil) que concluyeron exitosamente el curso de Computación Avanzada.

La entrega de constancias se realizó en el marco del programa “Aprende, Avanza y Crece al Estilo Jalisco”, iniciativa del Gobierno del Estado que busca fortalecer la empleabilidad y el desarrollo integral de jóvenes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, mediante el acceso a herramientas formativas con valor curricular.

Este esfuerzo es resultado del trabajo coordinado entre el IDEFT y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ), con el respaldo del Gobierno estatal que encabeza Pablo Lemus Navarro, así como del Fondo Impulso Jalisco y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En representación del Director General del IDEFT, asistió Cecilia Carreón Chávez, Directora de Planteles del Instituto, quien estuvo acompañada por Guadalupe Orozco, Directora de la Unidad Regional de Capacitación; Liliana Cabrales, Jefa de Capacitación; y Ricardo Romo Rivas, Director del Albergue Varonil. También participaron Karla Paola Serbia González, Coordinadora Educativa de Vinculación, además de integrantes del equipo del albergue.

Durante el evento se destacó que la capacitación de jóvenes que forman parte del sistema asistencial contribuye a reducir brechas de desigualdad y les brinda herramientas reales para construir un proyecto de vida productivo y digno.

Las constancias entregadas cuentan con valor curricular oficial y son reconocidas por el Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Educación Pública, lo que permitirá a los jóvenes, al alcanzar la mayoría de edad, incorporarse al mercado laboral con mayores competencias y oportunidades.

Estas acciones forman parte de la política pública de capacitación para el trabajo impulsada por el Secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, Presidente de la Junta Directiva del IDEFT, orientada a fortalecer la inclusión laboral y el desarrollo social en Jalisco.

