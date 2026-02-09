Llega a Jalisco la escuela de futbol de la Fundación Real Madrid

Con el objetivo de impulsar la formación integral de niñas y niños a través del deporte y la educación en valores, este lunes se dio el arranque oficial al Educational Football Program en Jalisco, un modelo internacional desarrollado de manera conjunta por el Gobierno del Estado, la Fundación Real Madrid y True Sports —socio oficial de la Fundación Real Madrid en distintos estados de la República Mexicana—.

El programa, escuela de futbol, combina la práctica de este deporte con una metodología educativa de impacto social, ante lo cual, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, destacó que el proyecto trascienda lo deportivo y tenga como eje central la promoción de valores, disciplina, trabajo en equipo y sentido social.

En una primera etapa, este proyecto beneficiará a 250 niñas y niños, con la meta de alcanzar a 700 infantes antes de que concluya el año.

El Educational Football Program Jalisco no tiene como finalidad la realización de visorias ni la detección de talento deportivo, sino el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, destacó el ejecutivo estatal.

Así, este lunes iniciaron formalmente las actividades del programa en el Estado, donde las y los participantes conocieron la estructura del proyecto, la metodología de trabajo y los principios que guiarán su proceso formativo, enfocado en el desarrollo humano y social.

Lemus Navarro señaló que la vocación de esta estrategia es atender a niñas y niños de todo el Estado, por lo que, próximamente, el programa presentará una expansión en otras regiones de Jalisco.

"La parte más importante no solo es la deportiva, la parte más importante son los valores de la Fundación Real Madrid; es decir, estamos buscando que a través del fútbol se formen a niñas y a niños de bien. A través del deporte se puede lograr disciplina, sentido del triunfo, compañerismo, trabajo en equipo, y eso es lo que estamos buscando, un sentido social", afirmó el Gobernador.

Lemus Navarro destacó que, además, muy pronto se tendrá un grupo especial de futbol para niñas y niños con Síndrome de Down, que iniciará con 20 personas entrenando en las instalaciones del CODE Paradero.

El Gobernador de Jalisco destacó la participación de las y los patrocinadores con impacto nacional e internacional, como Granvita, Bluebay y Huevo San Juan, empresas comprometidas en apoyar a la niñez de la entidad, con las becas que se otorgaron para consolidar este motor de desarrollo social.

En el inicio de actividades se realizó la entrega de uniformes a las y los participantes, con el objetivo de fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y el compromiso con esta experiencia formativa.

Andrés Muntaner, Director de Campus y Clinics de la Fundación Real Madrid, señaló que la visión del Gobierno de Jalisco permitió concretar una de las sedes más relevantes del programa en México y América, destacando el uso del futbol como herramienta educativa y transformadora.

Añadió que la institución lleva más de tres décadas con el impulso de la educación con valores, inclusión y desarrollo social en más de 70 países, con una meta, que niñas, niños y jóvenes encuentren en el deporte un espacio seguro y motivador.

El programa apuesta en generar habilidades socioemocionales y fortalecer valores como el respeto, la inclusión y la convivencia, ejes centrales de la metodología de la Fundación Real Madrid.

De manera paralela, contempla la asignación mensual de espacios gratuitos, administrados por CODE Jalisco y la coordinación del proyecto, priorizando a participantes que cumplan con el rango de edad establecido y que no cuenten con recursos económicos, reforzando su carácter social e incluyente.

Elizandra Bonatto, Directora Ejecutiva de True Sports, destacó el trabajo en conjunto que se ha logrado con el Gobierno de Jalisco, así como reconoció el pilar que representan las familias de las niñas y niños, que son apoyo fundamental.

"Llegó el momento más esperado, hacer equipo, trabajar en equipo, por eso estamos aquí hoy; y tratándose de trabajar en equipo siempre digo que hay que vestir la playera y Jalisco sabe muy bien de eso. Trabajar, vestir la playera, para que niñas, niños y jóvenes de Jalisco puedan participar del programa de fútbol de la Fundación Real Madrid", expuso Elizandra Bonatto.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, resaltó que el proyecto es resultado de más de un año de trabajo interinstitucional, que permitió concretar una escuela con enfoque deportivo y de valores para niñas y niños de entre 11 y 15 años.

Recordó que, seis meses atrás, se impartió en verano de 2025 la Clinic de Futbol de la Fundación Real Madrid, con la finalidad de impulsar que el deporte sea una herramienta para cambiar dinámicas sociales.

"Menos de seis meses después estamos arrancando la escuela, y esto es posible gracias al trabajo en equipo y la unión de muchas voluntades (...) Ese es el principal objetivo de la Fundación Real Madrid, no únicamente la parte deportiva, sino la parte humana y la parte social", dijo Blanco Calderón.

Saber más

El Educational Football Program Jalisco está dirigido a niñas y niños de 11 a 15 años, organizados por categorías y con entrenamientos en turnos matutino y vespertino, conforme a un calendario establecido.

Con el fin de garantizar un crecimiento ordenado, se habilitará un prerregistro mensual para generar una lista de espera e integrar de manera gradual a nuevas y nuevos alumnos, en fortalecimiento de la operación deportiva y metodológica del programa.

Las niñas y niños interesados en participar en las actividades de estos espacios podrán integrarse mediante inscripción directa con pago, realizada a través del sitio oficial www.frmjalisco.com.mx, sujeta a disponibilidad y al cumplimiento del rango de edad requerido.

Como parte del arranque, las y los participantes realizaron la patada inicial en las canchas del CODE Paradero, un espacio remodelado por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), con una inversión de 25 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron la nivelación de asfalto, rehabilitación de canaletas, instalaciones eléctricas y luminarias, colocación de pasto sintético conforme a normativa, balizamiento para futbol 7, 11 y rápido, así como adecuaciones para personas con discapacidad y accesibilidad universal.

MF