El gobierno de Zapopan realizará la tercera edición del Festival Itinerante “1, 2, 3 por mí y por mi ciudad”, en las zonas con mayor índice de desigualdad del municipio, con el fin de garantizar y promover los derechos de los niños a través de talleres y dinámicas temáticas.

La titular de la Dirección de Recreación de Zapopan, Violeta Parra García, agregó que este festival está enfocado en los cuatro ejes de la política pública de Ciudad de los Niños: Juego y me divierto; Mi ciudad, mi futuro; Mi casa, mi barrio; y Me cuidas, me educas.

Comentó que estas actividades se presentarán durante 10 días en 10 colonias del municipio, “inicia el próximo 16 de julio en el Centro Comunitario Colmena en Miramar y finaliza el 27 de julio en la colonia Constitución”.

Mencionó que todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa, y tendrán un horario de 10:00 a 14:00 horas, “lo que pretendemos en la Dirección de Recreación es el uso efectivo del tiempo libre”.

“Todo lo que nosotros presentamos es para eso, para llevar una alternativa, en qué podemos usar bien nuestro tiempo, el asunto es que llegue un aprendizaje y también un interés”, manifestó.

Puntualizó que el Festival Itinerante contará también con ludoteca, para pequeños de ocho meses hasta cuatro años, acompañados por un adulto.

A su vez, el coordinador general de Construcción de Comunidad de Zapopan, Rodolfo Flores González, manifestó que estas actividades llegarán a las colonias con mayor desigualdad.

“Con estas actividades se lleva diversión, esparcimiento, conocimientos, a niños que de otra forma no tendrían la oportunidad de acceder a este tipo de actividades lúdicas y recreativas”.

La segunda oficial bombero de la Unidad de Capacitación de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Gloria Guadalupe Ascencio Salinas, expresó que la prioridad principal de la dependencia es la difusión de las medidas de prevención.

Puntualizó que en los talleres que imparten se pretende difundir temas de prevención y los conocimientos que se deben tener dentro del hogar en caso de alguna emergencia.

“Es un conjunto de acciones de prevención dirigidas a los pequeños con el fin que aporten y que vayan creciendo con una cultura de prevención”, dijo.

Vivimos en “colonias fantasma”

El artista escénico, Jaime Contreras, subrayó que la obra que presentará su grupo de teatro lleva por nombre “La colonia fantasma”, y es un montaje dirigido para toda la familia.

“La temática principal viene siendo de cómo la tecnología nos absorbe al grado en que convierte las calles en una colonia fantasma”, afirmó.

Este festival se llevará a cabo en coordinación con Protección Civil y Bomberos, Servicios de Salud, Comude, Seguridad Pública, Autoridad del Espacio Público, Delegaciones y Agencias Municipales, y Participación Ciudadana.

Fechas del Festival Itinerante

16 de julio, La Colmena.

17 de julio, Arcos Zapopan.

18 de julio, San Isidro.

19 de julio, El Briseño.

20 de julio, Santa Lucía.

23 de julio, La Martinica.

24 de julio, Los Cajetes.

25 de julio, Jardines del Valle.

26 de julio, Mesas Coloradas.

27 de julio, La Consti.