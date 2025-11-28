Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY viernes 28 de noviembre

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 28 de noviembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Aceptable y unas más como Mala.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 53 puntos IMECA

Santa Anita: sin puntos IMECA

Las Pintas: 113 puntos IMECA

Miravalle: 92 puntos IMECA

Tlaquepaque: 24 puntos IMECA

Oblatos: 84 puntos IMECA

Santa Fe: 109 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre

