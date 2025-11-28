Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY viernes 28 de noviembre

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 28 de noviembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Aceptable y unas más como Mala.Santa Margarita: 53 puntos IMECA Santa Anita: sin puntos IMECA Las Pintas: 113 puntos IMECA Miravalle: 92 puntos IMECA Tlaquepaque: 24 puntos IMECA Oblatos: 84 puntos IMECA Santa Fe: 109 puntos IMECAPoblación en general:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:Disfruta actividades al aire libreMenores de 12 años, personas gestantes y población en general:Disfruta actividades al aire libre*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03MV