Viernes, 28 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY viernes 28 de noviembre

A las 8:00 am de hoy viernes 28 de noviembre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 28 de noviembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Aceptable y unas más como Mala.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 53 puntos IMECA 
Santa Anita: sin puntos IMECA 
Las Pintas: 113 puntos IMECA 
Miravalle: 92 puntos IMECA
Tlaquepaque: 24 puntos IMECA
Oblatos: 84 puntos IMECA
Santa Fe: 109  puntos IMECA

LEE: Guadalajara se enfría; viene un fin de semana helado

ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 
 ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 

Afectaciones

Población en general:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Te puede interesar: Suspenden tramo del operativo contraflujo en López Mateos por choque

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV

Temas

  • Calidad del Aire
  • Salud
  • Semadet
  • Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones