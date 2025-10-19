Israel responde sobre haber atacado túneles de Hamás

El Ejército israelí informó este domingo que ha atacado infraestructura subterránea utilizada por Hamás en el sur de la Franja de Gaza, dentro de la oleada de bombardeos que llevó a cabo en todo el enclave tras denunciar “una flagrante violación” del acuerdo de alto el fuego.

En un comunicado, las fuerzas israelíes precisaron que "como parte de los ataques, el Ejército golpeó infraestructura subterránea utilizada por la organización terrorista Hamás para mantener rehenes".

Ejército israelí lanzó ataques aéreos

El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que mató al menos a 15 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino.

Las fuerzas israelíes no ofrecieron detalles sobre posibles víctimas o daños materiales, y aseguraron que las operaciones se realizaron dentro de los parámetros del alto el fuego vigente.

Benjamín Netanyahu, ordenó bombardear

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó bombardear "enérgicamente infraestructuras terroristas" en Gaza después de que una serie de combatientes, presuntamente de la policía de Hamás en la Franja, abrieran fuego contra los soldados israelíes. Tanto Hamás como su brazo armado se han desvinculado de la escaramuza.

AS