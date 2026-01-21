La Guardia Civil española investiga la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el sur de España, que causó al menos 42 muertos. Debido al tamaño de la pieza, esta fue dejada en el lugar del hallazgo.

El suceso ocurrió el pasado domingo, 18 de enero, cuando un tren de la empresa Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga (sur) descarriló e impactó contra un tren de la compañía Renfe que viajaba desde la capital en dirección a Huelva (sur).

La pieza fue encontrada cerca del lugar del accidente

Fuentes de la investigación indicaron a EFE que se trata de la pieza a la que se refiere un artículo de The New York Times, hallada el pasado martes, según la publicación, sumergida parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía.

El diario subraya que un fotógrafo del periódico captó la estructura -"un bogie, una parte del chasis inferior de un tren", dice-, y añade que "no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del Gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades".

Pero las fuentes consultadas por EFE precisaron que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza a través de un sistema de infografía forense 3D con drones.

Una de las cientos de evidencias que se están recopilando

De hecho, el Equipo Central de Inspecciones Oculares ha realizado la identificación y reseña, pero debido a su volumen y peso, se ha dejado en el lugar del hallazgo, informó el instituto armado.

Y subraya que es una de "las cientos de evidencias" que se están recopilando en el lugar.

De todos modos, según la Guardia Civil, el análisis técnico lo realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

La pieza corresponde al tren de la compañía Iryio

También el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en la televisión pública española, se refirió hoy a la noticia de The New York Times, y explicó que la pieza era del tren de la compañía Iryio, el que descarriló y provocó el choque con otro tren de Renfe, y fue hallada sumergida parcialmente en un arroyo por personal de Adif (el gestor de infraestructuras español) el lunes, que él mismo fue testigo y que nadie se la puede llevar del lugar porque pesa 20 toneladas.

Esa pieza fue examinada por personal de Adif, la Guardia Civil y la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios). Está fotografiada y documentada, dijo, a la vez que pidió prudencia porque una investigación de estas características "no es un partido de fútbol que se ruede radiar minuto a minuto desde la cabina comentarista", ya que se puede llegar a "extremos esperpénticos".

