Esta mañana de miércoles 21 de enero, el precio del dólar en México es de 17.48 pesos por billete verde en promedio , según los últimos datos de Bloomberg, emitidos a las 08:05 horas. Sin duda, el "superpeso" mexicano se mantiene fuerte frente a la divisa estadounidense en medio de la crisis geopolítica impulsada por Donald Trump.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.6008 pesos por un dólar estadounidense.

Crisis geopolítica posiciona bien al peso mexicano

El comportamiento estable del peso mexicano es, en buena parte, a los movimientos cautelosos de los inversionistas extranjeros en medio de conflictos geopolíticos que incluyen la imposición arancelaria a gusto del mandatario Trump y la disputa por Groenlandia.

Este contexto, según economistas, ha generado episodios de volatilidad (es una medida de magnitud y rapidez con que cambian los precios de un activo o mercado en un período, indicando su grado de riesgo e inestabilidad) que influyen directamente en la percepción de riesgo global; esto incluye a la divisa mexicana.

Trump se encuentra en Davos junto con el Secretario del Tesoro Scott Bessent; se espera que traten la disputa por Groenlandia y otros conflictos que han avivado a nivel internacional con líderes europeos, lo que mantiene el mercado con poco movimiento, con cautela.

Tipo de cambio del dólar HOY 21 de enero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.80 18.20 Banco Azteca 16.15 17.84 BBVA Bancomer 16.64 17.77 Banorte 16.40 17.95 Banamex 16.94 17.99 Scotiabank 16.70 18.20

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF y Bloomberg.

FF