Nuevo choque de tren en España deja una persona fallecida

Durante la noche en la región de Cataluña, al noreste de España, se presentó un nuevo accidente de trenes.

Al menos una persona murió y otras 37 resultaron heridas en el siniestro, mientras los equipos trabajaban durante la noche para completar las labores de rescate. El tren chocó con un muro de contención que cayó sobre las vías, dijeron las autoridades.

La noticia del martes por la noche de otro accidente ferroviario, apenas unos días después del peor desastre en el país desde 2013, dejó a muchos españoles incrédulos. Los equipos de emergencias seguían buscando más víctimas entre los escombros del fatal choque del domingo en la región sureña de Andalucía, a unos 800 kilómetros de distancia. Al menos 42 personas que iban a bordo de los dos trenes perdieron la vida y decenas más resultaron heridas.

Se decretaron días de luto nacional, mientras la causa de ese siniestro seguía bajo investigación.

La víctima mortal del accidente del martes era un conductor de tren en prácticas, explicaron las autoridades regionales. La mayoría de los afectados viajaban en el primer vagón.

La suspensión del servicio de trenes suburbanos causó importantes atascos en las carreteras de acceso a Barcelona el miércoles por la mañana. El gobierno regional pidió a la población que reduzca los viajes innecesarios y a las empresas que permitieran el trabajo remoto mientras durasen los cortes.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ofreció sus condolencias a los afectados por el accidente en Barcelona, escribiendo en X: "Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias".

Aunque la red de trenes de alta velocidad española suele funcionar sin problemas y, al menos hasta el domingo, había sido sinónimo de confianza, los servicios suburbanos presentan más problemas de fiabilidad. Pese a esto, los accidentes con heridos o muertos no son habituales en ninguno de los dos casos.

El tren suburbano se estrelló cerca de la localidad de Gelida, a unos 37 km de Barcelona.

ADIF, el operador ferroviario español, dijo que es probable que el muro de contención colapsara debido a las fuertes lluvias que azotaron la región noreste de España esta semana.

El descarrilamiento del domingo en el sur de España ocurrió cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a Madrid, la capital, descarriló y chocó con un tren entrante que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur, según el operador ferroviario ADIF. La colisión tuvo lugar cerca de Adamuz, una localidad a unos 370 kilómetros de la capital española.

El frente del segundo tren, que transportaba a 184 personas, recibió el mayor impacto, lo que hizo que sus dos primeros vagones se salieran de la vía y cayeran por una pendiente de 4 metros. Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, según el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno.

Las autoridades seguían buscando más cuerpos el miércoles. Organismos sanitarios dijeron que 37 personas seguían hospitalizadas el miércoles por la mañana, mientras que 86 personas fueron tratadas y dadas de alta.

Entre los heridos estaba Santiago Tavares, un viajero portugués que se rompió una pierna en el accidente ferroviario.

"Minutos antes del accidente del tren tuve la sensación de que ocurriría un accidente porque el vagón se movía mucho", dijo Tavares a la emisora portuguesa TVI. "Incluso le mencioné a mi novia que el vagón se movía más de lo normal. Diez minutos después ocurre el accidente, salí volando... Luego, me desperté y me di cuenta de que estaba vivo".

Las autoridades continúan investigando qué causó ambos accidentes. El ministro de Transporte, Oscar Puente, calificó la colisión del domingo como "extraña", ya que ocurrió en una línea recta y ninguno de los trenes iba a exceso de velocidad.

Puente dijo que las autoridades hallaron una sección rota de la vía que podría estar relacionada con el origen del accidente, aunque insistió en que es solo una hipótesis y que podría llevar semanas llegar a alguna conclusión.

En agosto, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios envió una carta donde pedía al operador ferroviario nacional de España que investigara fallos en las líneas de tren de todo el país y que redujera las velocidades en ciertos puntos hasta que las vías estuvieran completamente reparadas. Esas recomendaciones se hicieron para las líneas de tren de alta velocidad, incluida en la que tuvo lugar el accidente del domingo, dijo el sindicato a The Associated Press.

El tren que se salió de la vía pertenecía a la empresa privada Iryo, mientras que el segundo es propiedad de la empresa pública española Renfe.

Iryo dijo el lunes en un comunicado que su tren fue fabricado en 2022 y había pasado una revisión de seguridad el 15 de enero.

Puente y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, dijeron que ambos trenes viajaban muy por debajo del límite de velocidad de 250 km/h (155 mph) y que "se puede descartar el error humano".

El accidente sacudió a una nación que lidera Europa en cuanto a kilómetros de tren de alta velocidad y se enorgullece de una red que se considera a la vanguardia del transporte ferroviario.

